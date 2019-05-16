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Убийство 23-летнего сотрудника ГАИ в Могилёвской области. Возбуждено уголовное дело

17.05.2019 00:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудник ГАИ был убит в Могилевской области.  

По информации Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка».  

На месте происшествия сейчас работают следователи, сотрудники милиции и эксперты. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.  

Убийство 23-летнего сотрудника ГАИ в Могилёвской области. Возбуждено уголовное дело
Фото: СК

Ход расследования находится на личном контроле Председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.  

По информации МВД, происшествие случилось шестнадцатого мая. Сотрудник ГАИ погиб при исполнении служебного долга. Погибшему было 23 года.  

Фото с места происшествия опубликовал Следственный комитет.  
 
 
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Новости Беларуси. Сотрудник ГАИ был убит в Могилевской области.   По информации Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье...
 
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