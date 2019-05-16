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Убийство 23-летнего сотрудника ГАИ в Могилёвской области. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудник ГАИ был убит в Могилевской области.
По информации Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка».
На месте происшествия сейчас работают следователи, сотрудники милиции и эксперты. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Ход расследования находится на личном контроле Председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.
По информации МВД, происшествие случилось шестнадцатого мая. Сотрудник ГАИ погиб при исполнении служебного долга. Погибшему было 23 года.
Фото с места происшествия опубликовал Следственный комитет.
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Новости Беларуси. Сотрудник ГАИ был убит в Могилевской области. По информации Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье...
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