Убийство 23-летнего сотрудника ГАИ в Могилёвской области. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудник ГАИ был убит в Могилевской области.

По информации Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка».

На месте происшествия сейчас работают следователи, сотрудники милиции и эксперты. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.



Фото: СК

Ход расследования находится на личном контроле Председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

По информации МВД, происшествие случилось шестнадцатого мая. Сотрудник ГАИ погиб при исполнении служебного долга. Погибшему было 23 года.

Фото с места происшествия опубликовал Следственный комитет.