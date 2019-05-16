Евровидение-2019. Названы все финалисты конкурса

Источник материала: СТВ

В Тель-Авиве 16 мая прошел второй полуфинал конкурса «Евровидение». В нем приняли участие 18 исполнителей, среди которых было много фаворитов среди букмекеров.

В грандиозный финал конкурса прошли 10 участников. Это представители

Северной Македонии,

Нидерландов,

Албании,

Швеции,

России,

Азербайджана,

Дании,

Норвегии,

Швейцарии,

Мальты.

Все фавориты «Евровидения» прошли дальше. Всего в финале примут участие конкурсанты из 26 стран. Теперь известны все финалисты «Евровидения».

Выступление Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». Видеофакт ( смотрите здесь ).



Фото: instagram.com/eurovision

Одна часть финалистов определилась после первого полуфинала, который прошел 14 мая. После него продолжили участие в конкурсе представители Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении.

Автоматически в финал проходят представители стран «большой пятерки», которые являются организаторами шоу. Это Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания. Также ежегодно в финал автоматически квалифицируется страна-хозяйка конкурса. В 2019 году – это Израиль.

Грандиозное финальное шоу пройдет 18 мая.

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