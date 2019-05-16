Бесплатные «Мстители» и крутецкая «Ночь музеев». Куда все ваши друзья пойдут в выходные в Минске

Источник материала: Tut.by

Главное событие выходных в Минске — «Ночь музеев» , об этом вы, конечно же, слышали. Но AFISHA.TUT.BY стало интересно, куда еще в уик-энд пойдут минчане. Поэтому мы проанализировали статистику всех ивентов на выходные: в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 13 по 16 мая. Вот куда пойдут все ваши друзья-минчане.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

На бесплатную «Пешеходку»



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 18 мая, 13.00. Где: Минская городская ратуша . Сколько: бесплатно.

На территории Верхнего города в Минске открывается новый сезон « Пешеходки ». Целую субботу с часа дня у Ратуши минские коллективы будут создавать саунд. Кого вы точно знаете, так это INTELLIGENCY (их выход в 21.30). Кроме того, выступать будут и в Каретном дворике (Кирилла и Мефодия, 8), и в JAM-дворике (Музыкальный переулок, 3). Если вы фанат живой музыку и городской культуры, этот ивент — буквальный «маст си». Приходите с детьми.

Все концерты в Минске и регионах



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Когда: 18 мая. Где: в минских музеях (и не только). Сколько: от 0 до 24 рублей.

Суббота вообще щедра на крутые планы. Главное музейное событие страны тоже пройдет в ночь с 18 на 19 мая. Мы насчитали больше 25 минских музеев, которые предлагают неформально отдохнуть в этот вечер. Супергеройская тема, чувства в разрезе и даже «Игра престолов» — развлечений на свой вкус не найдет только ну очень ленивый. Выбирайте локации и миксуйте культпоходы сразу в несколько музеев — в этом точно поможет наш гид .

Все выставки Минска — в одном месте

На двадцатую «Мечту»



Фото со страницы мероприятия «ВКонтакте»

«Мечта» пересекает отметку в 20: на двух танцполах клуба «Хайд» уже в субботнюю ночь по всем стандартам проекта пройдет юбилейная вечеринка. Главная фигура предстоящей ночи — представительница североамериканской сцены Via App, одно из самых узнаваемых лиц электронной андеграунд сцены Нью-Йорка. Чего ждать от ее выступления в Минске? Четких текстур, крутых переходов, гипнотического ритма, изобретательности и новаторства. Лайнап довольно обширный, чекайте его тут .

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку

В кино на премьеру — «Покемон. Детектив Пикачу»



Кадр из фильма

Когда: все выходные. Где: во всех кинотеатрах. Сколько: от 4 рублей 50 копеек. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

История премьерной ленты начинается с таинственного исчезновения частного детектива экстра-класса Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу — уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. Обнаружив, что они каким-то фантастическим образом способны общаться друг с другом, Тим и Пикачу объединяют усилия в захватывающем расследовании этой запутанной истории. В погоне за уликами по неоновым улицам Райм Сити — современного разросшегося мегаполиса, где люди и покемоны живут бок о бок в гиперреалистичном мире игрового экшен, — они встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить это мирное сосуществование и стать угрозой для всей вселенной покемонов.

Полный график кинопремьер

В « Песочницу» — тестировать сеты и смотреть Marvel





Когда: ежедневно, с 12.00 до 23.00, до середины сентября. Где: ул. Куйбышева, 45. Сколько: бесплатно.

Идея для всей семьи, для обжор, для тусовщиков и вообще для кого угодно. Две недели тому на проспекте Машерова снова заработала любимая площадка минчан — «Песочница» . Как прошло открытие, мы уже рассказывали и даже показывали. А еще там продают обалденные сеты с разной едой, цена единая для всех — те же 7 рублей, как и в прошлом году. Выглядит это как минимум аппетитно.

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Бонус: как раз в эти выходные в «Песочнице» — «Дни Marvel» : на большом экране и в хорошей компании вам предлагают бесплатно посмотреть «Мстителей: Война бесконечности» (18 мая, в 14.00), «Черную пантеру» (18 мая, в 17.00) и «Капитан Марвел» (19 мая, в 17.00)



Предложение от TokiNY

Когда: все выходные. Где: в заведениях Минска, подробности — тут . Сколько: 22 рубля.

С 15 мая по 2 июня в Минске проходит очередной гастрофест . По традиции тема весеннего фестиваля — «крафт». Двадцать заведений столицы предложат свои сеты с закусками по фиксированной стоимости 22 рубля. Выбирайте сет — и можно идти в кафе всей семьей: там по полтора килограмма еды продают.

В театр — на «Кастинг»

Когда: 19 мая, 12.00. Где: Театр-студия киноактера . Сколько: 9 рублей 50 копеек.

Это дипломный спектакль 4-го курса Минского колледжа искусств в режиссуре Игоря Степанова. Что интересно, он поставлен в форме реалити-шоу. «Кастинг» — динамичный перформанс с узнаваемой музыкой, темпераментными номерами и яркими актерскими работами. Сам кастинг проходит непосредственно перед зрителями, которые становятся как бы участниками отборочной комиссии. Актеры рассказывают свою трогательную историю и исполняют оригинальный танец. И как на всяком конкурсе, где кипит борьба за выживание, а также дружеское участие и взаимовыручка соседствуют с завистью, интригами и крахом жизненных планов, каждый надеется на победу и исполнение своей мечты — пройти кастинг. Обратите внимание: у постановки даже трейлер есть!

Что смотреть в минских театрах

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