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«Скворечник» вообще не уникален. Смотрите, какие безмерные «цари-балконы» строят в Украине
Источник материала: Tut.by
В последнее время в СМИ появилось несколько фото минских
Безусловное первое место в нашем топе занимает балкон-корабль на Арсенальной в Киеве. «В нашем порту — легенда! Пираты Печерского моря», — пишут в группе.
А вот еще один пример «транспортного балкона» в Киеве. «Говорят, ж/д вагоны будущего будут подходить прямо к квартирам», — сообщает автор фото.
Тот случай, когда мечтал об особняке, но накопил лишь на обычную киевскую квартиру. Что ж, видимо, воплотить детские мечты иногда не так уж сложно.
Вы думаете, «цари-балконы» только в Киеве? Тогда ловите пример из южного Николаева. Наверное, тут живет смотрящий за городом.
А сейчас трогательный кадр из Киева. «Балконо-мать закрывает собой детёныша! Давайте же беречь нашу фауну», — пишет автор.
Ну ок. Видим, киевскими балконами вас теперь не удивить. А как насчет балкона на балконе?
И это не удивляет? Тогда вот — застекленный балкон на балконе!
Выдохнули и переходим к более простым, но милым вариантам из Киева. «Вот есть хороший ларек, но лезть высоко», — сообщает автор фото.
Старые микрорайоны в Киеве часто выглядят депрессивно. Как насчет добавить красок?
А еще в Киеве много исторических зданий. Говорят, архитектор вот этого не раз перевернулся в гробу.
Если вы знаете интересные примеры народного самостроя — присылайте нам фото на почту stroika@tutby.com.
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Смотрите, как выглядят топ-10 балконов-самостроев Украины.
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