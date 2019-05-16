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«Скворечник» вообще не уникален. Смотрите, какие безмерные «цари-балконы» строят в Украине

17.05.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время в СМИ появилось несколько фото минских «балконов-скворечников», которые явно превышают привычный размер. Но это мелочь в сравнении с тем, до каких масштабов разрастаются балконы в соседней Украине. Там их называют «царь-балкон», которому даже посвящена отдельная группа в фейсбуке. Смотрите, как выглядят топ-10 балконов-самостроев Украины.

Безусловное первое место в нашем топе занимает балкон-корабль на Арсенальной в Киеве. «В нашем порту — легенда! Пираты Печерского моря», — пишут в группе.



А вот еще один пример «транспортного балкона» в Киеве. «Говорят, ж/д вагоны будущего будут подходить прямо к квартирам», — сообщает автор фото.


Тот случай, когда мечтал об особняке, но накопил лишь на обычную киевскую квартиру. Что ж, видимо, воплотить детские мечты иногда не так уж сложно.


Фото: группа «Царь-Балкон» в фейсбуке

Вы думаете, «цари-балконы» только в Киеве? Тогда ловите пример из южного Николаева. Наверное, тут живет смотрящий за городом.

А сейчас трогательный кадр из Киева. «Балконо-мать закрывает собой детёныша! Давайте же беречь нашу фауну», — пишет автор.


Ну ок. Видим, киевскими балконами вас теперь не удивить. А как насчет балкона на балконе?


И это не удивляет? Тогда вот — застекленный балкон на балконе!


Выдохнули и переходим к более простым, но милым вариантам из Киева. «Вот есть хороший ларек, но лезть высоко», — сообщает автор фото.


Старые микрорайоны в Киеве часто выглядят депрессивно. Как насчет добавить красок?


А еще в Киеве много исторических зданий. Говорят, архитектор вот этого не раз перевернулся в гробу.


Если вы знаете интересные примеры народного самостроя — присылайте нам фото на почту stroika@tutby.com.

 
 
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