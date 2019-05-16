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Дуров раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью

17.05.2019 08:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью, об этом сообщается в его телеграм-канале.

Дуров отметил, что Facebook, который владеет WhatsApp, скорее всего, сотрудничает с ФБР и из‑за этого в мессенджере есть уязвимости, благодаря которым служба может получать данные пользователей. Это значит, что данные не защищены от запроса и чтения правоохранительными органами. "Установку лазеек обычно обосновывают борьбой с терроризмом, но они же могут использоваться преступниками и авторитарными правительствами", - отмечает Дуров. 

Он добавил, что причиной начала разработки Telegram стало именно то, что WhatsApp был небезопасен, так как правительство, провайдеры и хакеры имели доступ к данным пользователей.

"Не удивительно, что диктаторам нравится WhatsApp. Его небезопасность позволяет им шпионить за собственным народом, так что WhatsApp продолжает быть свободно доступен в местах вроде России или Ирана, где Telegram запрещен", - написал Дуров.

Также предприниматель отметил, что данные пользователей могут передаваться через облачное резервное копирование, где информация защищена сквозным шифрованием.


Кроме того, Дуров отметил, что WhatsApp копирует многие нововведения, которые появляются в Telegram, так же, как и Instagram заимствует у Snapchat.

"Почти за шесть лет существования Telegram не происходило крупных утечек данных или проблем с безопасностью, которые происходят с WhatsApp каждые несколько месяцев. За эти шесть лет мы раскрыли ровно ноль байт информации третьим лицам, в то время как Facebook и WhatsApp делились информацией почти со всеми, кто утверждал, что работает на правительство", — написал Дуров.

Ранее WhatsApp настоятельно рекомендовал всем своим 1,5 млрд пользователей обновить приложение. Как писала ранее Financial Times, в мессенджере обнаружилась уязвимость, которая позволяла хакерам устанавливать на устройство израильское шпионское ПО без ведома пользователя.

На днях в WhatsApp сообщили, что прекратят поддержку устаревших версий операционных систем.

 
 
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Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью, об этом сообщается в его телеграм-канале.
 
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