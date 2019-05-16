Белорус Иванков введен в Международный зал славы гимнастики

Торжественная церемония состоится 18 мая в Оклахома-Сити (США). Вместе с Иванковым в Зал славы включены еще три гимнаста: олимпийская чемпионка в упражнении на бревне американка Шон Джонсон, четырехкратный олимпийский чемпион китаец Ли Сяопэн и двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях россиянка Мария Филатова.





Иванков трижды завоевывал золото чемпионатов мира и Европы. Кроме того, в его копилке 11 наград мировых и европейских первенств.





Сейчас 44-летний Иванков живет в США, он владеет тренажерным залом в Массачесетсе.





Иванков стал пятым белорусом в Международном зале славы гимнастики после Ольги Корбут, Нелли Ким, Светланы Богинской и Виталия Щербо.



