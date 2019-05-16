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Белорус Иванков введен в Международный зал славы гимнастики

17.05.2019 07:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорус Иван Иванков включен в Международный зал славы спортивной гимнастики, сообщает пресс-служба Зала славы.

Торжественная церемония состоится 18 мая в Оклахома-Сити (США). Вместе с Иванковым в Зал славы включены еще три гимнаста: олимпийская чемпионка в упражнении на бревне американка Шон Джонсон, четырехкратный олимпийский чемпион китаец Ли Сяопэн и двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях россиянка Мария Филатова.

Иванков трижды завоевывал золото чемпионатов мира и Европы. Кроме того, в его копилке 11 наград мировых и европейских первенств.

Сейчас 44-летний Иванков живет в США, он владеет тренажерным залом в Массачесетсе.

Иванков стал пятым белорусом в Международном зале славы гимнастики после Ольги Корбут, Нелли Ким, Светланы Богинской и Виталия Щербо. 

 
 
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Белорус Иван Иванков включен в Международный зал славы спортивной гимнастики, сообщает пресс-служба Зала славы.
 
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