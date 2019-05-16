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Белорус Иванков введен в Международный зал славы гимнастики
Источник материала: Партизан
Белорус Иван Иванков включен в Международный зал славы спортивной гимнастики, сообщает пресс-служба Зала славы.
Торжественная церемония состоится 18 мая в Оклахома-Сити (США). Вместе с Иванковым в Зал славы включены еще три гимнаста: олимпийская чемпионка в упражнении на бревне американка Шон Джонсон, четырехкратный олимпийский чемпион китаец Ли Сяопэн и двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях россиянка Мария Филатова.
Иванков трижды завоевывал золото чемпионатов мира и Европы. Кроме того, в его копилке 11 наград мировых и европейских первенств.
Сейчас 44-летний Иванков живет в США, он владеет тренажерным залом в Массачесетсе.
Иванков стал пятым белорусом в Международном зале славы гимнастики после Ольги Корбут, Нелли Ким, Светланы Богинской и Виталия Щербо.
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Белорус Иван Иванков включен в Международный зал славы спортивной гимнастики, сообщает пресс-служба Зала славы.
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