ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый глава Беллегпрома носит и любит белорусское

17.05.2019 07:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусской продукции "Беллегпрома" не хватает правильного продвижения на рынке, считает новый руководитель концерна Татьяна Лугина.

Вчера Александр Лукашенко назначил Татьяну Лугину главой Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.

"У нас есть кадры, у нас есть предприятия, новейшее оборудование, надо немножко усилить работу по маркетингу, продвижению своей продукции", - рассказала Лугина, комментируя свое назначение в эфире "Беларусь-1".

Над раскруткой белорусских брендов предстоит работать не только за рубежом, но и на внутреннем рынке, отметила Лугина. Сама она белорусскую одежду носит и любит.

Прежде Лугина с 2014 года возглавляла фабрику "Полесье" и сумела улучшить ее экономические показатели. Обсуждая свое назначение с президентом, она согласилась с главой государства в том, что одежда – третий по необходимости продукт.

Лукашенко отметил, что времени на раскачку почти не осталось и потребовал встряхнуть предприятия, которые могут работать. Особое внимание он велел обратить на "Сукно" и "Камволь". Нужно привести все субъекты хозяйствования в равные условия и частные, и государственные, добавил президент.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусской продукции "Беллегпрома" не хватает правильного продвижения на рынке, считает новый руководитель концерна Татьяна Лугина.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не так, как в регионах. Рассказываем, где в Минске будут и не будут ставить «Табакерки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика