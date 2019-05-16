Новый глава Беллегпрома носит и любит белорусское

Вчера Александр Лукашенко назначил Татьяну Лугину главой Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.





"У нас есть кадры, у нас есть предприятия, новейшее оборудование, надо немножко усилить работу по маркетингу, продвижению своей продукции", - рассказала Лугина, комментируя свое назначение в эфире "Беларусь-1".





Над раскруткой белорусских брендов предстоит работать не только за рубежом, но и на внутреннем рынке, отметила Лугина. Сама она белорусскую одежду носит и любит.





Прежде Лугина с 2014 года возглавляла фабрику "Полесье" и сумела улучшить ее экономические показатели. Обсуждая свое назначение с президентом, она согласилась с главой государства в том, что одежда – третий по необходимости продукт.





Лукашенко отметил, что времени на раскачку почти не осталось и потребовал встряхнуть предприятия, которые могут работать. Особое внимание он велел обратить на "Сукно" и "Камволь". Нужно привести все субъекты хозяйствования в равные условия и частные, и государственные, добавил президент.



