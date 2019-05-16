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Стало известно, под каким номером ZENA выступит в финале «Евровидения» и кто фавориты

17.05.2019 07:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директорат международного песенного конкурса «Евровидение-2019» после завершения второго полуфинала сообщил порядковые номера участников финала.

Белорусская представительница Зинаида Куприянович (творческий псевдоним ZENA), успешно выступившая в первом полуфинале, получила 19-й номер.

1. Мальта;
2. Албания;
3. Чехия;
4. Германия;
5. Россия;
6. Дания;
7. Сан-Марино;
8. Северная Македония;
9. Швеция;
10. Словения;
11. Кипр;
12. Нидерланды;
13. Греция;
14. Израиль;
15. Норвегия;
16. Великобритания;
17. Исландия;
18. Эстония;
19. Беларусь;
20. Азербайджан;
21. Франция;
22. Италия;
23. Сербия;
24. Швейцария;
25. Австралия;
26. Испания.

Согласно прогнозам букмекеров, лидерами второго полуфинала будут голландец Дункан Лоуренс, россиянин Сергей Лазарев и швед Джон Лундвик.

 
 
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Директорат международного песенного конкурса «Евровидение-2019» после завершения второго полуфинала сообщил порядковые номера участников финала.
 
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