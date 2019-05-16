Убийcтво офицера ГАИ: подробности

Весь личный состав милиции Могилевской области поднят по тревоге, в регионе введен план «Сирена», на дорогах всей страны выставлены блокпосты.





23-летний офицер дорожно-патрульной службы ГАИ, лейтенант милиции был похищен в Могилеве около 18.30. Как стало известно из расшифровки аудиозаписи ориентировки милиции, около 18 часов он выбыл для разбирательства на ДТП. В 18.27 прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная „волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием.





Найдено ли оружие — неизвестно.





Согласно ориентировке, офицера увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами России. Речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 67, 68 или 69 регион России.





Если вы увидите черную «Волгу», подходящую под описание, срочно сообщите об этом в 102!





Внутри могут находиться 3 человека — «предположительно, цыганской либо кавказской национальности».





TUT.BY в полиции Смоленской области, разыскиваемый автомобиль пока не въезжал на территорию России — ориентировки на него переданы всем сотрудникам. Как сообщилив полиции Смоленской области, разыскиваемый автомобиль пока не въезжал на территорию России — ориентировки на него переданы всем сотрудникам.





Возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка), сообщил поздно вечером СК.





Ход расследования уголовного дела — на личном контроле главы СК Носкевича, а также, по некоторым данным, лично Александра Лукашенко, который уже несколько раз звонил И. Носкевичу с целью узнать, как продвигается расследование.









Блогер NEXTA сообщает, что «Волгой», в которой могут находиться убийцы могилевского гаишника, гоняются по Гомелю . По всей стране на данный момент задержаны несколько машин, подходящих под ориентировку (на фото — одна из них), но преступников в них не оказалось.













Также NEXTA опубликовал фото убитого милиционера.













«Раньше всегда выезжал с напарником». Что известно об убитом инспекторе ГАИ из Могилева

AUTO.TUT.BY о Жене: каким он был, как жил и работал, о чем мечтал. «Спокойный, отзывчивый, хотел, чтобы все было по справедливости». Так говорят друзь нспекторе ГАИ Могилева Евгении Потаповиче, погибшем 16 мая на службе от рук убийц, которых милиции пока не удалось задержать. Один из них рассказало Жене: каким он был, как жил и работал, о чем мечтал.





— С Женей мы дружили очень давно, может с подросткового возраста. Часто разговаривали по телефону, встречались, — рассказал один из друзей погибшего парня. — Последний раз я видел его в воскресенье, пообщались, Женя попросил занять ему денег, подвез меня до дома, разговаривали…





16 мая парень выехал с работы после 18.00 и минут через тридцать позвонил Жене на мобильник.





— Телефон был отключен, я набрал второй номер — то же самое. Смотрю, он был во ВКонтакте в 18.07, заходил с мобильника. Подумал: ну ладно, потом перезвоню, может, он занят. А после 19.00 звонит наш общий знакомый и спрашивает: это не с твоим другом случилась беда? И рассказывает о том, что уже было в новостях в то время.













Страшным слухам парень не поверил, но все же решил зайти в интернет и уточнить информацию.





— Читаю, а там фамилия Женина… У меня все заколотилось. Начал писать нашим общим друзьям, а те подтвердили: да, это нашего Женю убили…





Могилевчанин не понимает, что же могло произойти: спокойная страна, спокойный город, никаких бандитских разборок — а тут такое.





— Женя рассказывал, что на службе у него есть напарник, с ним он раньше всегда выезжал на вызовы. А в новостях написано, что он куда-то выбыл один. Мы все очень удивились, как же так получилось? Информации от милиции очень мало, одни домыслы…





Евгений Потапович родом из Могилева. Парень в семье — единственный ребенок, родители в разводе. Отучился в Могилевском институте МВД и уже почти год работал в ГАИ.





— Сейчас мало кто хочет в милицию идти, зарплата вроде там небольшая, но у Жени выбора не было — отработка. А потом уже говорил, что нравилось в ГАИ, однако служба непростая, а людей не хватает, надо многое успевать. Знаю, что хотел и дальше служить, дослужиться до высокого звания. Как бы ни было в милиции тяжело, уходить не собирался.





Еще во время учебы Женя копил на свою мечту — машину. А недавно недорого купил третий «гольф». Правда, говорят друзья, машина оказалась проблемная — постоянно требовала ремонта.









— Но он не переживал, делал эту машину, переваривал, меня иногда просил помочь. Я, конечно, соглашался: как же можно было Жене отказать? Он сам был очень отзывчивый, если нужна помощь — всегда был готов. Спокойный, веселый, хотел, чтобы все было по справедливости.





Все в жизни у молодого милиционера шло своим чередом: работа, любимая девушка, планы на будущее. 25 июля Евгению должно было исполниться 23 года. Он еще не планировал, как его отметит, но с ребятами договаривались, что, может быть, поедут в лес, пожарят шашлыки.





Друзья Жени договорились, что в пятницу днем поедут к его маме — поддержать, оказать помощь. А потом будут готовиться к похоронам.



