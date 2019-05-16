В Витебске - новый арт-проект: по субботам всех бесплатно приглашают на концерты уличных артистов

Источник материала: Tut.by

В субботу, 18 мая, Центр культуры «Витебск» приглашает зрителей на презентацию нового городского уличного проекта — «Витебский квАРТал» . Об этом сообщает Центр культуры «Витебск».

Идея такая: по субботам с мая по сентябрь на площадке возле концертного зала «Витебск» будут проходить творческие акции. На них выступят уличные артисты разных жанров: музыканты, певцы, танцоры, файерщики, поэты и т.д. Для зрителей — вход бесплатный.

Сезон откроется в субботу, 18 мая, в 19.00, проектом молодежного театра «Колесо». Зрителей ждет встреча с участниками школы карнавальной самбы и бразильских барабанов Raccoon Batucada, театральной студии «Дом ветра», школы танцев Dancing Fish, группами Boho, Syomi, De Puta Madre Banda.

Презентация «Витебского квАРТала» пройдет в «Ночь музеев» — и прямо с площадки концертного зала в 19.00 стартует арт-квест, посвященный художнику Осипу Цадкину. Приключения ждут вас в Музее Марка Шагала, Музее истории Витебского народного художественного училища и «Духовском круглике».

Подробности — в группе .

Проект открыт для всех желающих. Чтобы стать его участником, напишите организаторам о себе и своем увлечении, добавьте ссылки на фото- и видеоматериалы. Оставить заявку можно здесь: reklama@gck.by или позвонить по телефонам: +375 212 67-47-18, +375 212 66-40-65.