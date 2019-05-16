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Hyundai объявила о разработке «интеллектуальной» системы очистки воздуха в салоне автомобиля

17.05.2019 09:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Система с обозначением Smart Air Purification автоматически отслеживает и обеспечивает оптимальное качество воздуха внутри салона автомобиля.


Разработанная Hyundai система очистки воздуха в салоне оснащается эффективными воздушными фильтрами, повышающими уровень фильтрации ультрамелких частиц с 94% до 99%. Кроме того, она включает модуль очистки от запахов на базе активированного угля, а также может автоматически закрывать окна автомобиля для оптимизации процесса очистки. Особенностью Smart Air Purification является интегрированный лазерный датчик, который, если верить Hyundai, гарантирует долговечность и надежность системы. Обычные датчики часто выходят из строя из-за накопления частиц на измерительных линзах. Использование лазера позволяет обойти эту проблему, уверяют корейцы.


Седоки могут следить за качеством воздуха в салоне на экране мультимедиа-системы благодаря 16 показателям. Для этого используется классификация по стандартам Корейской корпорации по защите окружающей среды, где выделяются четыре уровня качества воздуха — «отличный», «хороший», «удовлетворительный» и «неудовлетворительный».

Новая система постоянно отслеживает качество воздуха внутри автомобиля и активирует очистку, если качество воздуха падает до уровня «удовлетворительный». Процесс очистки продолжается до тех пор, пока качество воздуха не поднимется до отметки «отличный». О сроках внедрения Smart Air Purification на серийных моделях в Hyundai пока не обмолвились.

 
 
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Система с обозначением Smart Air Purification самостоятельно отслеживает и обеспечивает оптимальное качество воздуха внутри салона автомобиля
 
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