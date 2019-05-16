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Гродненец на Монблане. Интервью с Вадимом Фроловым, который с командой поднял «Пламя Мира» на одну из высших точек Европы

17.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

В составе белорусской экспедиции, которая подняла «Пламя Мира» предстоящих ІІ Европейских игр на одну из высших точек Европы, был гродненец Вадим Фролов.

Гродненец на Монблане. Интервью с Вадимом Фроловым, который с командой поднял «Пламя Мира» на одну из высших точек Европы

Сегодня Вадим Фролов – первый белорус, который поднялся на высшую точку Антарктиды пик Массива Винсон и пирамиду Карстенса (Джая) – высшую точку Австралии и Океании. Свое восхождение в январе 2017 года на вершину Антарктиды Вадим посвятил, памятной дате нынешнего года – 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Расправил белорусский флаг на вершине холодного континента он тогда на высоте без малого 5000 метров над уровнем моря.

Гродненец на Монблане. Интервью с Вадимом Фроловым, который с командой поднял «Пламя Мира» на одну из высших точек Европы

– Покорение этих высот – часть престижного международного проекта «Семь вершин», – говорит альпинист. – В планах на перспективу – подъем на Эверест.

В экспедиции на Монблан Вадим Фролов участвовал с особой миссией. Команда из десяти человек собралась очень сильная – в одной связке наш земляк шел с покорителями Эвереста Владиславом Каганом и Виктором Лутовым.

Гродненец на Монблане. Интервью с Вадимом Фроловым, который с командой поднял «Пламя Мира» на одну из высших точек Европы

– Вместе с этими мастерами спорта международного класса и председателем Белорусской федерации альпинизма Александром Годлевским встречал огонь эстафеты у подножия горы, – вспоминает недавние события Вадим Фролов.

Подъем, по словам собеседника, был очень непростым. Альпинисты шли по самому сложному маршруту со стороны Италии, не раз сходили лавины, а на одном из участков Вадим провалился в трещину во льду.

Гродненец на Монблане. Интервью с Вадимом Фроловым, который с командой поднял «Пламя Мира» на одну из высших точек Европы

– Ежедневно выпадало до 30 сантиметров снега, а его глубина местами была по пояс. Практически постоянно шли в связке и были готовы к любому развитию ситуации,– замечает Вадим Фролов. – После отметки в 4200 метров продвижение всей группой было слишком опасно: гребни гор были все во льду, плюс нестабильная погода. Поскольку скорость движения маленькой группы быстрее, решили разделиться. Пятеро участников группы двигались выше, еще пятеро со мной в том числе обеспечивали подъем.

Много лет Вадим Фролов живет в России, но перед подъемом на Монблан, как и накануне знаковых восхождений на пик Винсон и пирамиду Карстенса благословение взял в Гродно, у настоятеля Свято-Борисо-Глебской церкви протоиерея Александра Болонникова. Прихожанином Коложского храма Вадим является много лет.

Гродненец на Монблане. Интервью с Вадимом Фроловым, который с командой поднял «Пламя Мира» на одну из высших точек Европы

– Экспедицию на Монблан могу назвать одной из самых сложных и опасных после Антарктиды, конечно. На высоте четырех тысяч метров температура была ниже 20 градусов, но при порывах ветра местами со скоростью до ста километров в час, она ощущалась, как минус сорок. Шли в условиях снегопада, ограниченной видимости. Вместе с тем это одна из самых интересных моих экспедиций в составе команды профессионалов высочайшего класса, которые могут «штурмовать небо». Полученные опыт и знания будут очень полезны в дальнейшем, – добавляет Вадим.

Монблан – родина мирового альпинизма. Именно с этой вершины началась его история в 1786 году. Первое восхождение на «Белую гору» – так переводится с французского название Монблан – совершили местный охотник Жак Бальма и врач Мишель-Габриэль Паккард. Провели на вершине они тогда 35 минут. Напоминает же об этом по сей день памятник первовосходителям в городе Шамони на востоке Франции.

Сегодня эта точка на карте Европы – мировой центр альпинизма и горных лыж. А те, кто интересуется историей альпинизма, знают, что Шамони – еще и место своего рода олимпийского старта для этого вида спорта. Медали за достижения в области альпинизма и горного туризма впервые вручили на зимних Олимпийских играх 1924 года как раз в Шамони.

"Гродзенская праўда"

 
Теги: Гродно
 
 
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В составе белорусской экспедиции, которая подняла «Пламя Мира» предстоящих ІІ Европейских игр на одну из высших точек Европы, был гродненец Вадим Фролов.
 
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