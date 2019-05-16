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Это из-за надписи «Жыве Беларусь»? Васильковое мороженое временно изымают из продажи
Источник материала: KYKY>
Мороженое с лепестками василька и семенами льна, о котором мы
Павел отметил, что мороженое пропадет на неделю или две – точный срок неизвестен. И, скорее всего, у этого есть «веская» причина: из-за надписи-лозунга на упаковке «Жыве Беларусь!» Что странно, ведь, со слов Белоуса, дизайн упаковки был согласован с Минторгом, к нему не было нареканий. «Кому не понравился надпись на упаковке «Жыве Беларусь!» или вкус мороженого? Загадка. Неужели, как обычно, работает телефонное право?» – написал руководитель.
Однако на данный момент информация о васильковом мороженом не подтверждена. Павел выразил надежду, что это не более, чем «грязные» слухи, иначе – «сплошное разочарование».
Фото: symbal.by.
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Мороженое с лепестками василька и семенами льна, о котором мы рассказывали, вскоре исчезнет: сегодня, 17 мая, для symbal.by будет последняя поставка. Об этом сообщает...
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