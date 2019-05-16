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Козак и Ляшенко пока не обсуждали цены на газ для Беларуси

17.05.2019 09:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Козак и Ляшенко пока не обсуждали цены на газ для Беларуси

Вице-премьеры России и Беларуси Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко на переговорах в Москве в четверг, 16 мая, не поднимали вопрос о будущих ценах на газ для республики, сообщил российский зампред кабмина.

"Пока мы не обсуждаем. Обусловлено другими событиями. Вопрос есть, он в воздухе висит. Только "Дружбу" сегодня обсуждали. Это более важные задачи. Требует оперативного вмешательства. Мы не должны отвлекаться на другие темы", - сказал Козак.

В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Беларусь. Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому, пишет ria.ru.

Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе.



 
 
 
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Вице-премьеры России и Беларуси Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко на переговорах в Москве в четверг, 16 мая, не поднимали вопрос о будущих ценах на газ для республики,...
 
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