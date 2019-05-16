|
Козак и Ляшенко пока не обсуждали цены на газ для Беларуси
17.05.2019 09:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Вице-премьеры России и Беларуси Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко на переговорах в Москве в четверг, 16 мая, не поднимали вопрос о будущих ценах на газ для республики, сообщил российский зампред кабмина.
"Пока мы не обсуждаем. Обусловлено другими событиями. Вопрос есть, он в воздухе висит. Только "Дружбу" сегодня обсуждали. Это более важные задачи. Требует оперативного вмешательства. Мы не должны отвлекаться на другие темы", - сказал Козак.
В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Беларусь. Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому, пишет
Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-премьеры России и Беларуси Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко на переговорах в Москве в четверг, 16 мая, не поднимали вопрос о будущих ценах на газ для республики,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)