«Любой инструктор может попасть». Из-за пьяного курсанта мастера по вождению лишили прав

Источник материала: Tut.by

«Вишу на волоске: могу остаться без прав, работы и зарплаты», — расстроен мастер по обучению вождению из Витебска Олег Коновка. В сложную ситуацию он попал из-за своего ученика, который сел за руль учебного авто в легкой степени алкогольного опьянения, инструктор не заметил этого, а ГАИ — выявила. Кстати, в таком же положении могут оказаться все инструкторы автошкол — ведь перед уроком вождения они не должны «продувать» курсантов. Тем не менее за передачу руля пьяному мастера решили наказать лишением прав и большим штрафом, но Олег не согласен и будет оспаривать постановление в суде.



Фото: Иван Яриванович

Олег Коновка работает инструктором по обучению вождению автомобилем в одной из автошкол Витебска. Учеников он «катал» на своем авто — Mercedes C 180: машину мужчина купил в кредит, и автошкола арендовала ее у владельца, причем работал на этом авто не только Олег, но и его коллеги.

События, о которых Олег рассказал AUTO.TUT.BY, произошли в субботу, 13 апреля. С утра по улицам областного центра он «откатывал» часы с курсантами. Когда за рулем учебного Mercedes был один из его учащихся Александр, произошло ДТП: фура Volvo подрезала учебное авто и задела его. Пострадавших в аварии не было, но машины получили повреждения. Водитель грузовика признал свою вину и предложил инструктору разойтись без ГАИ, он готов был выплатить деньги за причиненные повреждения. Названная сумма Олега не устроила, поэтому автомобилисты решили вызвать ГАИ.

— Приехали инспекторы, опросили нас, нарисовали схему ДТП, составили протокол. Мой курсант проходил как свидетель, и его пригласили в патрульный автомобиль, чтобы расписаться в документах. После этого меня позвал инспектор и сообщил: у вашего ученика есть признаки алкогольного опьянения, — вспоминает Олег.

Для инструктора это сообщение было шоком: в тот день он отъездил с курсантом 30−40 минут, и состояние парня у него не вызвало никаких подозрений — не был он похож на пьяного, постороннего запаха не было. Причем своего ученика Олег видел не впервые: почти все часы с ним он уже откатал, до выпускных экзаменов оставалось чуть больше недели.

Гаишники предложили курсанту на месте «дыхнуть в трубочку»: в выдыхаемом воздухе оказалось 0,33 промилле алкоголя. После этого парня повезли на анализ в медучреждение. На втором продуве у него было уже 0,29 промилле (напомним, это крайний предел содержания алкоголя, при котором допускается управлять авто). Тогда у Александра взяли на анализ кровь — в ней содержалось 0,4 промилле алкоголя.

— Спросили у меня, вы не заметили, что он пьяный? Нет, не заметил! Выглядел ученик, как обычно. Определить визуально, что он выпивший, я не мог. Проходить медосмотр и продуваться перед выездом ученикам не надо. Что мне надо делать с учениками перед уроком? Гнать их к медику по своей инициативе и платить за это из своего кармана? Заставлять дышать в прибор? Так у меня для этого нет оборудования да и полномочий — законом это не предусмотрено, — растерян мужчина.

Вопрос с ДТП урегулировали быстро — виновным признали водителя грузовика. Больше вопросов вызвало состояние курсанта. На парня составили протокол за управление авто в состоянии опьянения, оштрафовали на 50 базовых величин (1275 рублей) и лишили возможности получить водительские права в течение трех лет, доучиться на курсах, за которые он заплатил, ему нельзя. Наказание ожидало и инструктора Олега Коновку.

— На меня составили протокол за то, что я передал управление автомобилем лицу, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения.

Олег, предчувствуя, что дело для него может закончиться печально, обратился к адвокату, который составил ходатайство в ГАИ о прекращении в отношении инструктора дела об административном правонарушении.

— По закону к водителю приравнивается человек, который учит курсанта управлять авто, и тот, кто принимает у него экзамен по вождению. Курсант — это участник дорожного движения. Но ГАИ же вынесла постановления в отношении двух водителей, которые управляли одним авто одновременно: меня и курсанта. Как такое возможно?





В ГАИ Витебска долго решали, какое наказание вынести инструктору, даже переносили дату рассмотрения. С ходатайством Олега в ГАИ ознакомились, но указанные в нем доводы не стали основанием для прекращения административного дела.

— Комиссия вынесла: лишить меня права управления авто на три года и оштрафовать на 60 базовых величин (1530 рублей). Мое дело рассматривал замначальника ГАИ. Он объяснил, что я обязан был любыми способами определить, пьяный ли мой ученик, и это несмотря на то, что я не имею права проводить медосмотр перед обучением.

Олег не согласен с этим и говорит, что исключить произошедшее он мог бы только в одном случае: если бы признаки опьянения ученика были бы явными.

— Я не медик или эксперт, у меня нет таких знаний и чутья по определению пьяных водителей, как у инспекторов ГАИ, ну как я пойму, что человек слегка выпивший? Это не те цифры, где сразу можно определить, что человек пьян. Кроме того, не исключено, что перед уроком он мог принять средство, перебивающее запах алкоголя, но его же могло и не быть вовсе!











Постановление ГАИ витеблянин решил обжаловать в суде. Пока что решение ГАИ в силу не вступило, но у инструктора забрали водительские права, а взамен выдали временное удостоверение.

— Я не знаю, что меня ожидает, нахожусь в подвешенном состоянии. Если суд не отменит постановление ГАИ, то я лишаюсь прав на три года и, соответственно, работы, остаюсь без зарплаты. Учитывая тот факт, что Mercedes я покупал в кредит, специально для работы, его надо выплачивать — то ситуация для меня очень печальная. Если статью мне не отменят и такая ситуация повторится в течение года, то мой автомобиль конфискуют.

По словам Олега Коновки, подобная ситуация очень страшна своими последствиями для всех инструкторов по обучению вождению: все они могут в нее попасть, а на то, чтобы избежать ее, повлиять никак нельзя, ведь ни законодательно, ни в рамках автошколы инструкторы от таких случаев не застрахованы.

— О произошедшем со мной знают все мастера автошкол Витебска. Коллеги понимают всю абсурдность этого происшествия и ждут, чем же закончится разбирательство, потому что сегодня в этом положении нахожусь я, а завтра это может быть любой из них. А чтобы таких проблем не возникало, надо совершенствовать действующее законодательство — подобные случаи говорят о том, что в этих вопросах есть недоработки.

Кстати, аналогичный случай произошел в Минске в 2009 году: ГАИ остановила учебный автомобиль, за рулем которого был курсант автошколы, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Инструктор по вождению сидел на пассажирском кресле справа от курсанта, на него был составлен протокол за передачу управления человеку «под кайфом».

Постановление ГАИ было опротестовано в суде: было решено, что в произошедшем нет вины мастера, административный процесс по делу в отношении него был прекращен.