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Убийство и похищение сотрудника ГАИ: новые подробности и видео
Источник материала: БДГ
На месте убийства сотрудника ГАИ Евгения Потаповича в Могилевской области всю ночь работали криминалисты, в Могилеве были выставлены блок-посты.
Убитого лейтенанта обнаружили в лесу недалеко от пересечения объездной дороги вокруг Могилева и шоссе на Шклов. Накрытое тело вынесли на носилках только в 05:15.
«О подробностях рассказывать очень рано, ведутся активные действия по осмотру места происшествия. Еще устанавливается картина того, как все произошло», - сообщила
По ее словам, преступники еще не задержаны.
На сайте УВД Могилевского исполкома
По информации
Напомним, 16 мая вечером лейтенант милиции Евгений Потапович
Фото и видео: Радио Свобода.
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На месте убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области всю ночь работали криминалисты, в Могилеве были выставлены блок-посты.
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