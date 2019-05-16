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Убийство и похищение сотрудника ГАИ: новые подробности и видео

17.05.2019 10:16 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На месте убийства сотрудника ГАИ Евгения Потаповича в Могилевской области всю ночь работали криминалисты, в Могилеве были выставлены блок-посты.

Убитого лейтенанта обнаружили в лесу недалеко от пересечения объездной дороги вокруг Могилева и шоссе на Шклов. Накрытое тело вынесли на носилках только в 05:15.

«О подробностях рассказывать очень рано, ведутся активные действия по осмотру места происшествия. Еще устанавливается картина того, как все произошло», - сообщила Радио Свобода официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

По ее словам, преступники еще не задержаны.

На сайте УВД Могилевского исполкома размещено сообщение о гибели лейтенанта и соболезнование родным и близким.

По информации onliner.by, сослуживцы сообщают, что Евгений Потапович всегда работал с напарником, а 16 мая выехал на ДТП один. Почему так произошло - никто не знает. Неизвестно также, сам он сел в «Волгу» или его затащили, и как он успел написать сообщение.

Напомним, 16 мая вечером лейтенант милиции Евгений Потапович был похищен 16 мая, а затем найден убитым в Могилевской области. Был объявлен план «Сирена», на дорогах были выставлены блокпосты.

Фото и видео: Радио Свобода.

 
Теги: Могилев
 
 
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На месте убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области всю ночь работали криминалисты, в Могилеве были выставлены блок-посты.  
 
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