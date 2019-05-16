СК устанавливает обстоятельства убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области

Источник материала: Интерфакс

Следственный комитет Беларуси продолжает устанавливать обстоятельства убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области, на месте происшествия следователи работали всю ночь, сообщили в отдел информации и связи с общественностью СК.



"Тело 22-летнего лейтенанта милиции с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесном массиве в Могилевском районе. Следователями с момента обнаружения тела проводился осмотр места происшествия с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета, который завершился утром 17 мая. Изъяты вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дел", - отметили в комитете.

По информации СК, совместно с оперативными сотрудниками милиции и экспертами продолжается установление обстоятельств совершения преступления.

"Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, допрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская и комплексная судебная генотипоскопическая экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ", - добавили в ведомстве.

Там также сообщили, что расследование уголовного дела осуществляется следователями главного следственного управления центрального аппарата ведомства, его ход находится на личном контроле председателя СК Ивана Носкевича.

Как сообщалось, сотрудник ГАИ был убит при исполнении в Могилевском районе накануне вечером. По информации ряда белорусских Telegram-каналов, милиционер был похищен неизвестными на "Волге" с российскими регистрационными знаками. Спустя некоторое время он был найден мертвым.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.362 (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.