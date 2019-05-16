Премьер-министры Беларуси и России проведут на следующей неделе переговоры по двусторонним отношениям - правительство

Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас собирается встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на следующей неделе, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Совмина Беларуси.

"На следующей неделе планируется встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Такая договоренность есть с российской стороной", - сказал представитель пресс-службы.

"Основной темой встречи станет вопрос взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", - отметил представитель пресс-службы. При этом конкретная дата встречи пока не определена, добавил он.

Как сообщалось, в настоящее время наиболее острым вопросом в отношениях Беларуси и России является восстановление в полном объеме транзита российской нефти по белорусскому участку нефтепровода "Дружба" для дальнейшей прокачки в Европу. Транзит был ограничен в связи с загрязнением поступающей в нефтепровод российской нефти хлорорганическими соединениями, что в третьей декаде апреля вызвало прекращение поставок в страны ЕС.

Стороны также должны согласовать суммы понесенных белорусской экономикой убытков и механизм соответствующей компенсации.

16 мая в Москве состоялась встреча вице-премьеров двух стран Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака. По итогам встречи Козак сообщил о принципиальной готовности российской стороны компенсировать убытки. В связи с этим создана совместная рабочая группа, которая определит суммы и порядок расчетов.

До форс-мажора с поставками нефти наиболее актуальными для Минска вопросами были согласование цены на газ для Беларуси с 2020 года и снятие ограничений на поставки белорусского продовольствия. Также в Минске заявляют о продолжении переговоров на тему компенсации Беларуси издержек, связанных с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере и ожидают подписание кредитного соглашения о выделении ранее согласованного госкредита на $600 млн для рефинансирования части госдолга перед РФ.

Кроме того, в конце 2018 года по инициативе Медведева на правительственном уровне была поднята дискуссия об актуализации договора о создании Союзного государства.