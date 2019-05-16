ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер-министры Беларуси и России проведут на следующей неделе переговоры по двусторонним отношениям - правительство

17.05.2019 10:17 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас собирается встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на следующей неделе, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Совмина Беларуси.

"На следующей неделе планируется встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Такая договоренность есть с российской стороной", - сказал представитель пресс-службы.

"Основной темой встречи станет вопрос взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", - отметил представитель пресс-службы. При этом конкретная дата встречи пока не определена, добавил он.

Как сообщалось, в настоящее время наиболее острым вопросом в отношениях Беларуси и России является восстановление в полном объеме транзита российской нефти по белорусскому участку нефтепровода "Дружба" для дальнейшей прокачки в Европу. Транзит был ограничен в связи с загрязнением поступающей в нефтепровод российской нефти хлорорганическими соединениями, что в третьей декаде апреля вызвало прекращение поставок в страны ЕС.

Стороны также должны согласовать суммы понесенных белорусской экономикой убытков и механизм соответствующей компенсации.

16 мая в Москве состоялась встреча вице-премьеров двух стран Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака. По итогам встречи Козак сообщил о принципиальной готовности российской стороны компенсировать убытки. В связи с этим создана совместная рабочая группа, которая определит суммы и порядок расчетов.

До форс-мажора с поставками нефти наиболее актуальными для Минска вопросами были согласование цены на газ для Беларуси с 2020 года и снятие ограничений на поставки белорусского продовольствия. Также в Минске заявляют о продолжении переговоров на тему компенсации Беларуси издержек, связанных с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере и ожидают подписание кредитного соглашения о выделении ранее согласованного госкредита на $600 млн для рефинансирования части госдолга перед РФ.

Кроме того, в конце 2018 года по инициативе Медведева на правительственном уровне была поднята дискуссия об актуализации договора о создании Союзного государства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас собирается встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на следующей неделе, сообщили агентству "Интерфакс-Запад"...
 
Новости дня
Новости разные
 
Убийство и похищение сотрудника ГАИ: новые подробности и видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • рубашки с длинным рукавом для женщин отсюда
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика