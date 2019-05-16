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Квартирные распределители не дают реальных цифр расхода тепловой энергии - Гомельэнерго

17.05.2019 09:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В последнее время достаточно активно стали использоваться квартирные распределители расхода тепловой энергии, применение которых вызывает массу вопросов, отмечают представители РУП "Гомельэнерго".

Распределитель расхода тепла - это прибор, который устанавливается на каждый отопительный прибор квартиры, и высчитывает некую теоретическую отвлеченную величину на основании введенных в него данных о номинальном тепловом потоке конкретного отопительного прибора, а также замера температуры поверхности радиатора, либо - разницы температур между поверхностью радиатора и помещения.

"Средством измерения распределители не являются. Они не дают точного представления о фактически потреблённой тепловой энергии, а служат лишь для сравнительной оценки примерного распределения общедомового теплопотребления между квартирами. Метод учета тепла с помощью распределителей используется скорее отбезысходности, так как весьма уязвим", - подчеркивают в Гомельэнерго.

Во-первых, в прибор вводятся данные о номинальном тепловом потоке радиатора, которые не всегда являются достоверными.

Во-вторых, в разных моделях нагревательных приборов средняя температура радиатора находится на разном уровне, меняющемся в зависимости от температурного напора.

В-третьих, показания распределителей очень легко исказить. Достаточно повесить влажную тряпку на однодатчиковый прибор или надеть картонную коробку на двухдатчиковый, как «потребление тепла» данной квартирой резко снизится.

В-четвертых, потребитель не может сам контролировать значения потребленной тепловой энергии, поскольку регистрируемое распределителем расхода тепла значение потребленной тепловой энергии является безразмерным. Значение тепловой энергии в дальнейшем подлежит расчету для определения результирующей величины, зависящей от технических характеристик отопительной поверхности радиатора, монтажа и многих других факторов. Количество доли тепла, потребленное квартирой и зафиксированное распределителем расхода тепла, жилец может узнать только после осуществления соответствующего расчета, учитывающего поправочные коэффициенты для каждого типа радиаторов (количество секций, площадь теплоотдачи, и т.д.), а также "понижающие" коэффициенты для квартир, расположенных в угловых, нижних и верхних частях дома.

Для организации нормального распределения оплаты за потребленную тепловую энергию распределителями должны оснащаться все квартиры многоквартирного дома и могут применятся только при наличии группового прибора учета тепловой энергии и программного обеспечения, которое в дальнейшем используется для распределения расхода тепловой энергии, резюмируют в Гомельэнерго.

 
 
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В последнее время достаточно активно стали использоваться квартирные распределители расхода тепловой энергии, применение которых вызывает массу вопросов,...
 
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