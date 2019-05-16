ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилевской области открыто предприятие по производству экструзионного пенополистирола

17.05.2019 09:51 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Корпорация "Технониколь" запустила предприятие по производству экструзионного пенополистирола в Осиповичах (Могилевская обл.), сообщили в компании в четверг.

Инвестиционная стоимость проекта составила 800 млн росс. рублей. Заявленный годовой объем выпуска полимерной теплоизоляции - 360 тыс. куб. м.

"Годовой объем спроса на экструзионный пенополистирол в Республике Беларусь сегодня оценивается в 230 тыс. куб. м. Основная доля производимой продукции, около 60%, будет поставляться на внутренний рынок. (…) 40% продукции будет экспортироваться в страны Восточной Европы и Балтии, Украины и России", - говорится в сообщении.

Автоматизированные линии немецкой компании Berstorff GmbH, установленные на предприятии, дают возможность быстрой переналадки производства и выпуска широкой линейки продукции – это плиты XPS с фрезерованной поверхностью для фасадных работ, изделия толщиной от 10 мм до 500 мм и др.

На предприятии создано 30 рабочих мест.

ИООО "Кровельный завод Технониколь" – крупное предприятие белорусской стройиндустрии, производит кровельные и гидроизоляционные материалы, битум, праймер, холодные и горячие мастики, а также экструзионный пенополистирол.

Строительство картонно-рубероидного завода (КРЗ) было начато в 1967 году в Осиповичах. В 1972 году начат выпуск кровельного картона, в 1973 году – производство мягких кровельных материалов.  В 1999 году Осиповичский КРЗ преобразован в совместное белорусско-британское предприятие ОАО "Кровля".

В 2005 году СП ОАО "Кровля" вошло в состав корпорации" Технониколь", которая на сегодня имеет 54 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корпорация "Технониколь" запустила предприятие по производству экструзионного пенополистирола в Осиповичах (Могилевская обл.), сообщили в компании в четверг....
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассчитывает на развитие взаимовыгодных белорусско-норвежских отношений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика