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Лукашенко рассчитывает на развитие взаимовыгодных белорусско-норвежских отношений

17.05.2019 09:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Норвегии Харальда V и всех жителей этой страны с национальным праздником - Днем Конституции, сообщила пресс-служба главы государства.

"Убежден, что наши государства имеют необходимый потенциал для более продуктивного торгово-экономического сотрудничества с особым акцентом на совместных инновационных проектах в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и логистике", - подчеркнул Лукашенко.

В поздравительном послании также отмечается, что поступательное развитие взаимовыгодных и дружественных белорусско-норвежских отношений в разных сферах будет способствовать укреплению доверия, повышению стабильности и безопасности в Европе.

Лукашенко пожелал королю Норвегии здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу этой страны - мира и благополучия.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Норвегии Харальда V и всех жителей этой страны с национальным праздником - Днем Конституции, сообщила...
 
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