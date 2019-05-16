Лукашенко рассчитывает на развитие взаимовыгодных белорусско-норвежских отношений

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Норвегии Харальда V и всех жителей этой страны с национальным праздником - Днем Конституции, сообщила пресс-служба главы государства.

"Убежден, что наши государства имеют необходимый потенциал для более продуктивного торгово-экономического сотрудничества с особым акцентом на совместных инновационных проектах в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и логистике", - подчеркнул Лукашенко.

В поздравительном послании также отмечается, что поступательное развитие взаимовыгодных и дружественных белорусско-норвежских отношений в разных сферах будет способствовать укреплению доверия, повышению стабильности и безопасности в Европе.

Лукашенко пожелал королю Норвегии здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу этой страны - мира и благополучия.