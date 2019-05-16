Источник материала: Интерфакс

Самарский областной суд на заседании в пятницу отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай, проходящей подозреваемой по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" и хищении нефти, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Слушание апелляционной жалобы проходило в режиме видеоконференции с изолятором.

Балабай в ходе заседания отметила: "Все документы, которые, как ссылается прокурор, я могу уничтожить, изъяты следственными органами, я не могу ничего изменить физически". "Я только номинальный директор. Я не имела никакого отношения к технологическому процессу и занималась только бухгалтерскими вопросами", - заявила она.

Защита просила домашний арест, подчеркивая, что Балабай не причастна к совершенным преступлениям.

Однако Самарский областной суд постановил: постановление самарского районного суда от 2 мая о заключении под стражу Балабай оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, передал корреспондент агентства.

Самарский районный суд 2 мая 2019 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 29 июня в отношении четырех фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба": генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Балабай, заместителя генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустама Хуснутдинова, генерального директора ООО "Петронефть актив" Владимира Жоголева, заместителя директора ООО "Магистраль" Сергея Баландина. Позднее все четыре фигуранта обжаловали это решение.

15 мая Самарский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы трех фигурантов данного дела: Жоголева, Хуснутдинова,Баландина.

При этом, со слов защиты, Баландин признал свое вину и написал явку с повинной.

Кроме того, Самарский районный суд 15 мая заочно арестовал бывшего бенефициара ГК "Петронефть" Романа Трушева и бывшего генерального директора ООО "Самаратранснефть-Терминал" Романа Ружечко, находящихся в международном розыске в качестве обвиняемых по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" и хищению нефти.

Как сообщалось, шесть человек подозреваются в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей. Четверо подозреваемых были задержаны.

Следствие считает, что "в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая.