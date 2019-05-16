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Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения"

17.05.2019 09:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Второй полуфинал конкурса "Евровидение" состоялся в четверг в Тель-Авиве, российский участник Сергей Лазарев с песней "Scream" так же, как и наша Zena, вышел в финал.

Еще в финал вышли представители еще девяти стран - Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии, Мальты.

По результатам голосования первого полуфинала, который прошел 14 мая, в финал конкурса вышли представители Беларуси, Греции, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

Кроме них в финале конкурса, который состоится 18 мая, выступят страны "большой пятерки", не принимавшие участие в отборе, - Германия, Франция, Испания, Великобритания и Италия. Также в финал сразу прошел представитель Израиля.

Евровидение - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Выступления участников оценивали жюри и зрители.

 
 
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Второй полуфинал конкурса "Евровидение" состоялся в четверг в Тель-Авиве, российский участник Сергей Лазарев с песней "Scream" так же, как и наша Zena, вышел в финал. Еще в...
 
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