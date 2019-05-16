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Каждый третий пользователь имеет доступ к файлам с прошлого места работы

17.05.2019 09:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

У 33% людей есть доступ к файлам и электронным документам с прошлого места работы. Такие результаты показало новое исследование "Лаборатории Касперского", которое получило название "Цифровой бардак". При этом почти три четверти (72%) работают с разного рода конфиденциальной информацией, а значит, сохраняют возможность пользоваться ей в личных целях и после завершения работы в компании.

Если у бывших сотрудников остаётся доступ к корпоративной почте, чатам и облачным документам, это может создать определённые риски как в плане случайного удаления или внесения изменений в корпоративные документы, так и в плане сохранности интеллектуальной собственности, коммерческих тайн и других конфиденциальных данных. В случае утечки такой информации в сеть ей могут воспользоваться злоумышленники или конкуренты. Для компаний это может грозить штрафами и судебными исками от клиентов за нарушение соглашений о неразглашении или законов о защите данных.

Проблему несанкционированного доступа, который может привести к утечке конфиденциальной информации, усиливают и сами сотрудники, когда делятся с коллегами логином и паролем от своего рабочего устройства. По данным опроса "Лаборатории Касперского", так поступают 29% респондентов.

Цифровой бардак приводит не только к несанкционированному доступу к корпоративным документам, но и к организационным сложностям. Так, более половины опрошенных (57%) заявили, что у них возникают трудности с поиском нужных данных в корпоративных системах.

"Беспорядок в электронных документах и бесконтрольный доступ к данным может привести к утечке и киберинцидентам, а также сильно усложняет рабочий процесс, поскольку сотрудникам приходится тратить много времени на поиск нужного файла и восстановление его в случае потери. Всё это весьма нежелательно для компаний, особенно для небольших и активно развивающихся, стремящихся быть эффективными и конкурентоспособными. Борьба с цифровым бардаком, тщательное разграничение прав доступа и защитные решения помогают не только обезопасить бизнес от киберугроз, но и сделать более упорядоченными рабочие процессы, ведь, когда в документации сохраняется прозрачность, сотрудникам легче выполнять свои задачи", — рассказал Сергей Марцынкьян, руководитель отдела продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса "Лаборатории Касперского".
Эксперты рекомендуют принять следующие меры для борьбы с цифровым бардаком:

  • разработать и внедрить политики доступа к корпоративным ресурсам, в том числе к электронной почте и совместным папкам. Сотрудников, покинувших компанию, нужно отключить от всех корпоративных ресурсов;
  • регулярно обучать сотрудников правилам кибербезопасности и давать им возможность отрабатывать практические навыки, например, с помощью Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP), чтобы соблюдение этих правил вошло у них в привычку;
  • создавать резервные копии данных и использовать шифрование файлов;
  • обучать сотрудников правилам создания устойчивых к взлому паролей, а также их безопасному использованию и хранению; 
  • использовать надёжное защитное решение, максимально подходящее под размер компании. 
 
 
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У 33% людей есть доступ к файлам и электронным документам с прошлого места работы. Такие результаты показало новое исследование "Лаборатории Касперского", которое...
 
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