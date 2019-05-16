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Аренда квартир в Минске дорожает из-за Европейских игр

17.05.2019 09:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вариантов съемного жилья в Минске стало заметно меньше, отмечают читатели портала Interfax.by. Те, кто уже арендует квартиры, рассказывают, что хозяева поднимают оплату на 30-50 долларов со словами "все дорожает", ссылаясь на приближающиеся Европейские игры. Чего  ждать до конца года собственникам и арендаторам –  в сегодняшней статье, подготовленной экспертами компании "Твоя столица".

Стоимость аренды квартир в Минске держалась неизменной два с половиной года – с начала 2016-го, когда их снижение прекратилось, и по лето 2018 года. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир стандартных потребительских качеств в то время находилась на уровне $190-200 в месяц для однокомнатных квартир, $240-250 для двухкомнатных, а трехкомнатную можно было арендовать за $260. Эти цены приведены без учета коммунальных платежей и актуальны для квартир, в которых был зарегистрирован хотя бы один человек.

Но летом прошлого года, в преддверии начала учебного сезона, цены стали подниматься. Вначале этому не придавали особого значения, поскольку всегда находятся собственники, которые в этот период пытаются увеличить стоимость аренды. Однако приход зимы цены не вернул на прежнее место, а только укрепил их позиции на 2019 г.

"Действительно, в настоящее время стоимость аренды жилья, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 5-10%, - рассказала начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости "Твоя столица" Маргарита Почицкая. – Больше всего подорожание коснулось однокомнатных квартир - за счет их высокой востребованности. А трехкомнатные наоборот – меньше всего. Для них до сих пор нужен особый арендатор".

Что хотят арендаторы и что предлагают собственники?

По словам эксперта, наиболее типичный запрос на аренду звучит как "Однокомнатная квартира, возле метро, в хорошем состоянии и недорого". При этом понятие "хорошего состояния" у арендаторов и собственников зачастую разное.

Например, арендаторы желают увидеть внутри квартиры:

  • пусть простую и недорогую, но современную отделку;
  • минимальный набор мебели, представленный кухней со столом и стульями, диваном на полноценных два спальных места (ведь зачастую "однушки" арендуют молодые пары) и как минимум одним шкафом. При этом, мебель и бытовая техника не должна быть "родом из СССР";
  • минимальный набор бытовой техники, представленный холодильником, стиральной машиной, электрочайником и плитой СВЧ.

Противоречие в том, квартиры в аккуратном и современном состоянии, с такой укомплектованностью мебелью и бытовой техникой, рядом с метро, собственниками оцениваются иначе, чем арендаторами - совсем не как "недорого", а наоборот – "в два счетчика".

"Например, минимальная стоимость однокомнатных квартир, на которую в настоящее время можно рассчитывать, находится на уровне $180 в месяц. Как правило, это будет либо квартира в удаленном и не пользующемся популярностью районе Минска (Шабаны и т.п.), либо вовсе в пригороде Минска – Соснах, Привольном, Соколе и т.п. Теоретически, за эти деньги можно попытаться найти варианты и в пределах МКАД, но по состоянию, скорее всего, они будут оставлять желать лучшего. В то время как в тех же Соснах, за эти деньги предлагаются аккуратные и укомплектованные квартиры. А, например, в Фаниполе, за $170 можно арендовать однокомнатную квартиру в новостройке, со свежим ремонтом и мебелью.

"Условно можно выделить два типа арендаторов квартир в пригороде: первый представлен теми людьми, кто работает в этом конце Минска и им удобно добираться на работу. А второй – это молодые семьи, которые хотят жить отдельно, но при этом не жертвовать качеством проживания. К тому же молодежь мобильна – сесть на маршрутку и доехать до Минска, для них совсем не сложно", - отметила Маргарита Почицкая.

Если же принципиально ищется квартира в Минске и в хорошем состоянии, то следует быть готовым к стоимости от $220 в месяц. Но даже за эти деньги арендатор вряд ли получит квартиру с современным ремонтом и СВЧ – скорее всего это будет формат "ухоженный привет из СССР". А если свежесть ремонта и бытовая техника принципиальна, то стоимость вырастает до минимальных $250 за кв. м. Если добавить к этому еще и метро в шаговой доступности, то на менее чем $280 в месяц вряд ли стоит рассчитывать. При этом при приближении к центру города эта сумма будет увеличиваться - $300-350 для приближенных к центру квартир совсем не предел.

Двухкомнатные квартиры пользуются спросом в основном среди семейных арендаторов с детьми. Кто-то ищет квартиру без мебели, но с аккуратной отделкой, а кто-то готов заехать только в случае полной укомплектовки квартиры. Соотношение подобных запросов примерно 50/50.

Минимальная стоимость "двушек" в Минске - порядка $250. За эту цену можно рассчитывать на квартиру без особого лоска, располагающуюся в отдаленном районе Минска, без мебели. Хотя, по словам представителя агентства, бывают и исключения – когда хозяева не гонятся за ценой, а хотят сдать в аренду порядочным семейным арендаторам на длительный срок.

Средняя стоимость аренды современных и укомплектованных мебелью и бытовой техникой двухкомнатных квартир приближается к $300. Все зависит от качества ремонта и состава мебели / бытовой техники. Близость к метро добавляет еще $30-50.

В отличие от "единичек" и "двушек", трехкомнатные квартиры пользуются гораздо меньшим спросом. Более того, по словам представителя "Твоей столицы", нередки случаи, когда трехкомнатные отказываются арендовать даже по стоимости "двушек". Причина в высокой стоимости коммунальных услуг. Поэтому минимальная стоимость аренды "трешки" вполне может быть на уровне двухкомнатной квартиры.

"Для арендаторов важное значение имеет, зарегистрирован ли в квартире кто-нибудь, поскольку от этого зависит величина коммунальных платежей. Причем разница может быть двукратной и даже более. На примере однокомнатной квартиры: если есть зарегистрированные, то сумма коммунальных платежей, без учета электричества, составляет порядка Br35; а если же квартира "пустая", то "коммуналка" может достигать Br100 и более. Из-за этого зачастую квартиры, в которых никто не зарегистрирован, сдаются в аренду дешевле – чтобы компенсировать арендаторам разницу в "коммуналке". Поэтому если вы находите симпатичную квартиру по цене ниже среднерыночной, то поинтересуйтесь про наличие зарегистрированных в ней людей.

Аренда квартир в Минске дорожает из-за Европейских игр
Почему стоимость аренды выросла и продолжает ли она расти сейчас?

По мнению Маргариты Почицкой, причина увеличении стоимости аренды в уменьшении количества квартир стандартных потребительских качеств, так называемого эконом-сегмента.

В последние годы заметно меньше стало появляться в аренду новых квартир. Особенно это заметно по сравнению, например, с 2012-2013 гг., когда на рынок в большом количестве выходили квартиры в новостройках микрорайона Каменная горка.

Сейчас новые квартиры тоже появляются, но совсем в другом количестве. Например, из Новой Боровой. Но там общий уровень качества совсем другой – как правило, такие квартиры сдаются уже готовыми к проживанию - с мебелью и техникой. Поэтому и стоимость соответствующая.

Уменьшает эконом-сегмент и то, что собственники квартир вблизи метро считают, что местоположение все решает, и на основании уже этого устанавливают высокую цену. При этом ремонта может и не быть как такового.

Либо обратная ситуация – хозяева делают дорогой ремонт, в надежде что смогут высокой стоимостью его "отбить". Теоретически это возможно – но тогда квартира должна находится в молодом современном доме, с такими атрибутами современности, как огороженная территория, видеонаблюдение и т.п.

Что касается приближающихся Европейских игр, то эксперт к этой причине увеличения стоимости аренды относится скептически, с улыбкой. Хотя и признает, что некоторые собственники действительно рассматривают предстоящее событие в качестве основания для поднятия цен.

"По части установления стоимости аренды, существует одно, не единожды доказанное на практике, правило - даже если и найдется арендатор, которого устроит явно завышенная стоимость – то не стоит радоваться. В большинстве случаев, подобные арендаторы съезжают с квартиры, как только найдут вариант с адекватной рынку стоимостью. И поэтому относятся к квартире как к вынужденному перевалочному пункту", - отметила специалист.

До конца года еще большего увеличения стоимости аренды, по мнению Маргариты Почицкой, ожидать не стоит. Впрочем, как и снижения.

Что касается Европейских игр, то расторгать существующие договоры аренды ради болельщиков и туристов, наша собеседница не советует – велик риск потерять то, что уже есть. Но если квартира в настоящее время без арендаторов – то почему бы и не попробовать. И начинать поиск арендаторов можно уже сейчас, поскольку по данным "Твоей столицы", заявки на поиск квартиры в аренду от желающих посетить Европейские игры, уже поступают.

 
Теги: Минск
 
 
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Вариантов съемного жилья в Минске стало заметно меньше, отмечают читатели портала Interfax.by. Те, кто уже арендует квартиры, рассказывают, что хозяева поднимают оплату...
 
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