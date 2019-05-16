Движение транспорта на проспектах Машерова и Победителей будет перекрываться днем 18 мая

Источник материала: Интерфакс

18 мая, в связи с проведением международного минского велокарнавала "VIVA РОВАР 2019", будет перекрываться движение транспорта в Минске, сообщили порталу Interfax.by в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 14.00 будет перекрываться движение на участке проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей, с 14.50 – по проспекту Победителей в обе стороны от стелы "Минск город-герой" до МКСК "Минск-арена" и на части проспекта Машерова, примыкающей к парку Победы.

Программа мероприятия:

12.00-15.00 – сбор велосипедистов у стелы "Минск-город-герой" и регистрация участников;

14.00 – перекрытие движения по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей;

14.30 – построение колонны участников велопробега – участок проспекта Машерова от проспекта Победителей в сторону улицы Даумана, голова колонны около стелы "Минск - город-герой";

14.50 – перекрытие движения по проспекту Победителей в обе стороны от стелы "Минск город-герой" до "МКСК "Минск-арена" и часть проспекта Машерова, примыкающей к парку Победы;

15.00-16.00 – велопарад по маршруту: поворот направо с проспекта Машерова на проспект Победителей, движение до улицы Нарочанской, разворот, движение до стелы "Минск - город-герой", возвращение в парк Победы;

16.00-20.00 – проведение конкурсной и концертной программы в центральной части парка Победы (аллея фонтанов и набережная реки Свислочь).

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при планировании маршрута движения.