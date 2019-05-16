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Совенок выпал из гнезда на академии – Видео

17.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Совенка под деревом возле академической почты обнаружили жители Горок. С мая по июль птенцы-слетки оставляют гнезда, чтобы научиться самостоятельной жизни. Часто они выскакивают еще с короткими маховыми перьями и не могут летать. Однако забирать таких птенцов домой — значит оказывать им медвежью услугу, объяснили нам в общественной организации “Ахова птушак Бацькаўшчыны”.

 

Совенок выпал из гнезда на академии – Видео

 

Не забирайте птенцов домой! — подчеркивает специалист АПБ по природоохранным вопросам Семён Левый.Это не котята или щенки. Дикие животные должны оставаться в дикой природе! Конечно, не каждый птенец сможет стать взрослой птицей, их ждут естественные опасности. Но это – законы природы. А вот если вы взяли домой сильного птенца, вы уже безусловно «убили» его для природы. К тому же, птенцы требуют специфического ухода, в том числе – кормов, и, к сожалению, более половины случаев такой “помощи” от людей заканчиваются печально, в худшем смысле этого слова.

 

 

Что делать, если нашли птенца-слетка?

Если вы увидели слетка за городом – уходите дальше и не тревожьте птенец и его родителей.

Если вы увидели слетка в городе, то оцените место: безопасное ли оно? Если рядом – оживленная тропа, дорога, площадка для выгула собак или детская площадка, то лучше аккуратно перенести птенца (недалеко!) к кустам или деревьям поблизости, подсадить на ветку, подбросить на козырек подъезда или крышу гаража, чтобы по вашему запаху его не обнаружила собака или кот: родители найдут его, а люди- “спасатели” – нет.

Делайте это только в самых опасных для птиц местах и ​​очень аккуратно: во время погони птица испытывает стресс, а люди могут повредить ее еще хрупкие кости или выдрать хвост. Также не стоит пробовать покормить птицу.


 
 
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  Совенка под деревом возле академической почты обнаружили жители Горок. С мая по июль птенцы-слетки оставляют гнезда, чтобы научиться самостоятельной жизни....
 
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