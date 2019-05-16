Диплом РУП «Белпочта» и призовые подарки вручены Виталине Винник

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Международный молодежный конкурс сочинений

эпистолярного жанра, который официально ежегодно

проводится с 1971 года Международным Бюро

Всемирного почтового союза,

был учрежден Токийским конгрессом

в 1969 г. С тех пор в нем участвуют миллионы

молодых людей в возрасте до 15 лет со всего мира.

РУП «Белпочта» проводит конкурс на протяжении 23 лет. Ежегодно на него присылают около 1500 сочинений из всех уголков нашей страны. За период проведения международного конкурса наши молодые авторы завоевали одну золотую, две серебряные, одну бронзовую медали и три поощрительных премии. Конкурс является прекрасной возможностью возрождения традиций написания сочинений как самостоятельной творческой работы, повышает уровень грамотности ребят благодаря умению формулировать и выражать свои мысли, способствует совершенствованию языковых знаний детей и молодежи.





С 1 февраля по 1 марта текущего года РУП «Белпочта» совместно с Министерством образования Республики Беларусь проводило XXIII Белорусский молодежный эпистолярный конкурс на тему: «Напиши письмо о своем герое».

Согласно Положению, конкурс проводился в три этапа: районный, областной и республиканский.

На районном этапе комиссией было выбрано три сочинения — Ивана Катченко, ученика 8 класса Несвижской гимназии, который в 2018 г. на областном этапе конкурса занял третье место (преподаватель — И.В. Хаванская), Виталины Винник, 9-классницы Сновской СШ, которая в 2016 г. получила специальную премию — диплом и памятные подарки от Всемирного почтового союза (преподаватель — И.Р. Винник) и Кристины Яковец, ученицы 9 класса Карцевичской СШ (преподаватель — А.Н. Кривко).

Подведение итогов областного этапа конкурса состоялось 22 марта. На рассмотрение областной комиссии, созданной для определения победителей, узлами почтовой связи Минской области было направлено 63 сочинения. Рассмотрев их, комиссия присудила первое место Виталине Винник. Ее сочинение было направлено в РУП «Белпочта» для участия в финальном республикан-ском этапе конкурса.

16 апреля в РУП «Белпочта» состоялось подведение итогов XXIII Белорусского молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Наша Виталина Винник заняла третье место.

Награждение победителей было приурочено к 7 мая — Дню работников радио, телевидения и связи. В Сновской СШ в торжественной обстановке начальник Несвижского регионального узла почтовой связи О.Б. Чижик вручила девятикласснице Виталине Винник Грамоту Минского филиала РУП «Белпочта», диплом РУП «Белпочта» и призовые подарки, а также Благодарность РУП «Белпочта» и призовые подарки Инне Ричардовне Винник, учителю русского языка и литературы Сновской СШ — за большой личный вклад в подготовку учащегося, занявшего третье место в XXIII Белорусском молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра 2019 года на тему «Напиши письмо о своем герое».

«НН».