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На приём — к госинспектру ГИМС

17.05.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

ПЛАН-ГРАФИК

осуществления административных процедур по государственной регистрации и классификации, техническому освидетельствованию маломерных судов на 2 квартал 2019 года в государственном учреждении «Государственная инспекция по маломерным судам»

На приём — к госинспектру ГИМС

 
 
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ПЛАН-ГРАФИК осуществления административных процедур по государственной регистрации и классификации, техническому освидетельствованию маломерных судов на 2...
 
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