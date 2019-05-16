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На приём — к госинспектру ГИМС
17.05.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
ПЛАН-ГРАФИК
осуществления административных процедур по государственной регистрации и классификации, техническому освидетельствованию маломерных судов на 2 квартал 2019 года в государственном учреждении «Государственная инспекция по маломерным судам»
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ПЛАН-ГРАФИК осуществления административных процедур по государственной регистрации и классификации, техническому освидетельствованию маломерных судов на 2...
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