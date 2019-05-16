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ДТП на Ленина - Мицкевича, работают МЧС, медики и ГАИ
17.05.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Подробностей ДТП пока нет. Как сообщили Zarya в областном управлении
По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.
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Подробностей ДТП пока нет. Как сообщили Zarya в областном управлении МЧС, для спасателей это был технический выезд, поскольку произошло истечение топлива....
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