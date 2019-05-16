Переговоры завершены. В ЕС надеются подписать соглашение об упрощении визового режима в ближайшее время

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь и Евросоюз закончили переговоры по соглашениям по реадмиссии и упрощении визового режима. Сторонам осталось лишь договориться о процедуре подписания документов. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники в официальном Брюсселе.



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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Что касается переговоров о соглашениях по реадмиссии и упрощении визового режима, то мы фактически закончили содержательную часть этих переговоров. Остались лишь формальности, которые касаются самих процедур подписания. Переговоры фактически завершились, думаем, процедурные вопросы будут решены в ближайшее время», — отметил информированный источник, знакомый с ходом переговоров.

По поводу еще одного важного документа — Приоритетов партнерства — в официальном Брюсселе надеются убедить Литву , позиция которой по БелАЭС мешает подписать документ, что Беларусь следует всем рекомендованным Евросоюзом процедурам. Говорить с Литвой, уверены в ЕС, станет проще, когда Беларусь примет Национальный план действий по ядерной безопасности.

«Мы надеемся, что по Приоритетам партнерства мы достигнем конечных соглашений в следующем месяце», — рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. Он также добавил, что в ЕС «рады подчеркнуть», что Беларусь провела ряд стресс-тестов, рекомендованных ЕС, приняла рекомендации, сделанные Европейскими законодателями.

«Следующим шагом мы ожидаем принятие Беларусью Национального плана действий по внедрению рекомендаций, которые были сделаны в вопросах ядерной безопасности. До Литвы мы постараемся донести тот факт, что Беларусь согласилась на стресс-тесты, представит Национальный план действий, и постараемся донести до всех стран — членов ЕС, что Беларусь будет внедрять те рекомендации, которые ей дал ЕС. Но у нас будет гораздо больше возможностей отстаивать подписание Приоритетов партнерства в том случае, если у Беларуси появится Национальный план действий», — подчеркивают в ЕС.

Напомним, на мероприятиях по случаю 10-летия Восточного партнерства в Брюсселе Владимир Макей выразил надежду, что соглашение об упрощении визового режима будет подписано до конца года . Еврокомиссар Хан отметил, что переговоры по этому документу «более или менее» завершены. После вступления этого соглашения в силу шенгенские визы должны подешеветь до 35 евро (при оформлении в посольстве), вырастет число бесплатных и долгосрочных виз.