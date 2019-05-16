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В Брестском городском отделе по ЧС определяли сильнейшего спасателя-пожарного

17.05.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Борьба велась за общий и личный результаты. В спортивной программе было несколько испытаний. Задачи, которые стояли перед представителями команд, — подъем рукавной линии по лестничным маршам на площадку 3-го этажа учебной башни, подъем рукавных скаток посредством мускульной силы и спасательной веревки. Ещё одним непростым испытанием стал силовой тренажёр: ударами кувалды участник должен был переместить балку весом 72,5 кг на расстояние 1,5 метра: подталкивания, подтягивания строго запрещены — транспортировка должна была осуществляться только посредством ударов.

Четвёртым этапом стала прокладка рабочей линии и подача ствола на заливку мишени. Преодолев дистанцию в 42,6 м с препятствиями, согласно условиям, участник должен был поднять ствол и протащить линию на расстояние 22,8 м. Далее предстояло не менее сложное задание — перенос манекена весом около 70 кг на расстояние 30 м.

Общекомандное первенство определялось по наименьшей сумме времени, затраченном участниками на прохождение дистанции. Победитель в личном первенстве определялся по такому же принципу.

 
 
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