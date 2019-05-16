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В выходные Брест накроют туман, дожди и грозы

17.05.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Предстоящие выходные в Бресте будут дождливыми, но теплыми, сообщает pogoda.by.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66264.php

В выходные Брест накроют туман, дожди и грозы

В субботу утром город накроет туман. Видимость составит 500−800 метров. Во второй половине дня пройдут дожди. Вечером возможна гроза. Столбик термометра поднимется до +23°С.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66264.php

В выходные Брест накроют туман, дожди и грозы

Утро воскресенья будет облачным, но без осадков. После обеда пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +20°С.

 
Теги: Брест
 
 
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  Предстоящие выходные в Бресте будут дождливыми, но теплыми, сообщает pogoda.by. В субботу утром город накроет туман. Видимость составит 500−800 метров. Во второй...
 
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