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МЧС в очередной раз напоминает о последствиях выжигания сухой растительности

17.05.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С установлением теплой погоды предприимчевые хозяева с особым рвением берутся за подготовку своих участков к новой борьбе за урожай, зачастую пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности.

Именно в этот период из-за несоблюдения людьми этих правил при выжигании сухой растительности учасчаются случаи возгорания домов, хозяйственных построек, а иногда даже гибнут люди.

МЧС в очередной раз напоминает о последствиях выжигания сухой растительности, сжигания мусора и разведения костров.

Так, в Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь санкцией 15.57 за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 40 базовых величин.

Разжигание костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин (статья 15.58).

Согласно Правилам пожарной безопасности Республики Беларусь на территории баз отдыха, дачного кооператива, садового товарищества, приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для размещения горящего угля (мангала, барбекю, гриля и аналогичных) (далее – специальное приспособление для приготовления пищи при условии:

- принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки (окапывание, удаление горбчих материалов и т.п.);

- размещение костров на расстоянии не менее 10 меторов от зданий (сооружений), 20 метров от лесных массивов, 30 метров от скирд сена и соломы;

- размещение специальных приспособлений для приготовления пищи на расстоянии не менее 4 метров от зданий (сооружений);

- контроль за процессом горения и обеспечение средствами тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т.п.). После окончания приготовления пищи горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления.

Работники МЧС напоминают, что соблюдение элементарных правил пожаной безопаснои может уберечь вашу семью от бед, и даже сохранить чью-то жизнь.



 
 
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С установлением теплой погоды предприимчевые хозяева с особым рвением берутся за подготовку своих участков к новой борьбе за урожай, зачастую...
 
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