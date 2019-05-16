Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль разметал всех конкурентов, биткойн -661.4.

Курс доллара снизился всего на 0,0007 рубля до 2,0882 BYN/USD, но этого хватило, для того чтобы оказаться на минимуме за 234 дня (8 месяцев без 8 дней).

Курс евро упал ещё на 0,0057 рубля до 2,3360 BYN/EUR. Евро дешевеет уже третий день подряд. Суммарные потери составили 0,0225 рубля. Европейская валюта упала до минимального значения за 274 дня. Это даже чуть больше 9 месяцев.

Курс российского рубля опустился на 0,0054 рубля до 3,2324 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 7330.76$ (-661.4);

Bitcоin Cash/ВСС – 368.62$ (-47.68);

DigitalCash − 137.27$ (-19.93);

Еthеreum − 241.38$ (-19.77);

ZCаsh − 71.63$ (-5.94);

Monero − 82.68$ (-8.21).



