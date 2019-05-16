Здоровое сердце: на форум в Беларусь приехали иностранные кардиологи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кардиологи разных континентов собрались в Минске на международный форум. Гости из России, Японии, Канады обсуждали современные методы диагностики, передает телеканал «МИР 24».

«Пока мы не приучим наше население любить и уважать свое здоровье, очень трудно в это будет вмешаться. Безусловно, люди, у которых уже есть кардиологическая проблема, должны заниматься вторичной профилактикой», – рассказала заведующая кафедрой кардиологии Белорусского государственного медицинского университета Наталья Митьковская.

«Мы занимаем хорошие рейтинговые места в мировой и трансплантологии, и кардиохирургии. Только за прошлый год выполнена 41 трансплантация сердца. Это все говорит о том, что мы поддерживаем систему здравоохранения на высоком уровне», – сообщил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

Трансплантологией сердца медики Беларуси занимаются уже десять лет. Проведено более 300 операций. Участники форума констатировали, что кардиология в республике находится на европейском уровне.