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Здоровое сердце: на форум в Беларусь приехали иностранные кардиологи
17.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кардиологи разных континентов собрались в Минске на международный форум. Гости из России, Японии, Канады обсуждали современные методы диагностики, передает телеканал «МИР 24».
«Пока мы не приучим наше население любить и уважать свое здоровье, очень трудно в это будет вмешаться. Безусловно, люди, у которых уже есть кардиологическая проблема, должны заниматься вторичной профилактикой», – рассказала заведующая кафедрой кардиологии Белорусского государственного медицинского университета Наталья Митьковская.
«Мы занимаем хорошие рейтинговые места в мировой и трансплантологии, и кардиохирургии. Только за прошлый год выполнена 41 трансплантация сердца. Это все говорит о том, что мы поддерживаем систему здравоохранения на высоком уровне», – сообщил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.
Трансплантологией сердца медики Беларуси занимаются уже десять лет. Проведено более 300 операций. Участники форума констатировали, что кардиология в республике находится на европейском уровне.
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Трансплантологией сердца медики Беларуси занимаются уже десять лет. Проведено более 300 операций.
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