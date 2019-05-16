Четыре дипмиссии в Минске выступили с заявлением в защиту прав ЛГБТ-сообщества

Источник материала: Интерфакс

Посольства четырех государств, а также представительства ООН и Всемирной организации здравоохранения в Беларуси выступили в пятницу с заявлением в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

"В Международный день борьбы с гомофобией, бифобией, интерсексизмом и трансфобией посольство Великобритании в Минске совместно с посольством США, посольством Швеции, посольством Израиля, представительством ООН в Беларуси и представительством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси выступают в защиту прав ЛГБТ-сообщества", - говорится в сообщении британской дипмиссии.

В видео, размещенном с социальных сетях, посол Великобритании Фионна Гибб заявила, что "каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности".

"Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию", - подчеркнула старший советник по правам человека ООН Матильда Богнер. "Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию", - добавила посол Швеции Кристина Юханнессон.

Глава представительства ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев обратил внимание, что никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию

"Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и праве", - заявил посол Израиля в Беларуси Алон Шогам.

"Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность", - заключила поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур.

Посольство Великобритании также вывесило на своем здании ЛГБТ-флаг, свидетельствуют очевидцы.

Как сообщалось, аналогичная акция британской дипмиссии в прошлом году вызвала публичное осуждение со стороны МВД страны и лично главы ведомства Игоря Шуневича.

В частности, в МВД заявили, что только "союз мужчины и женщины стоит во главе миропорядка, и государство оберегает этот союз, ставит его под особую защиту, наделяя исключительными правами - в том числе в политическом и правовом аспектах".