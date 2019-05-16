Тайвань первым в Азии одобрил однополые браки

Источник материала: Интерфакс

Парламент Тайваня в пятницу проголосовал в поддержку легализации однополых браков, сообщает агентство Associated Press.

Это первый случай в Азии, когда местные власти одобряют такую инициативу. Законопроект вступит в силу, когда его подпишет глава тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Депутаты обсуждали сразу три законопроекта, посвященных однополым союзам. В результате поддержку получил законопроект, составленный администрацией Тайваня, наиболее прогрессивный из представленных, сообщает британский телеканал Би-би-си.

Принятый законопроект стал единственным из трех, в котором однополый союз называется именно браком. В двух других законопроектах такой вид отношений назывался "однополый союз" и "однополые семейные отношения". Кроме того, этот законопроект стал единственным, предоставившим гомосексуальным парам частичное право на усыновление детей.

Тысячи людей, в том числе однополые пары, приняли участие в пятницу в демонстрации перед зданием парламента в поддержку однополых союзов. Порядка 50 противников нововведения также собрались перед парламентом, они выступали с речами в поддержку традиционных браков.