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В Могилеве милиция массово задерживала цыган после убийства сотрудника ГАИ – СМИ

17.05.2019 12:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

После убийства сотрудника ГАИ милиция массово задерживала мужчин-цыган в Могилеве, пишет "Наша нива".

"Говорят, последний раз Потаповича видели в могилевском районе Чапаевка. Там он то ли сам сел в "Волгу", то ли его туда затолкнули. В "Волге" были то ли цыгане, то ли лица кавказской национальности. Местные склоняются к первой версии, так как Чапаевка — один из двух цыганских районов Могилева, другой называется Гребенёво. И в обоих районах ночью прошли настоящие зачистки, говорят местные жители", - отмечает в своем репортаже издание.

"Наша нива" побеседовала с одной из жительниц Чапаевки, которая рассказала, что масштабная зачистка среди цыган прошла по всему поселку. По словам женщины, милиция забирала всех мужчин, некоторых подростков и большинство женщин. В домах оставили только стариков и женщин с маленькими детьми.

Кроме того, местные утверждают,  что зачистка прошла и среди цыган, живущих в Гребенёве. Там также милиция забрала мужчин, однако позже отпустили.

Как сообщалось, сотрудник ГАИ был убит при исполнении в Могилевском районе накануне вечером. По информации ряда белорусских Telegram-каналов, милиционер был похищен неизвестными на "Волге" с российскими регистрационными знаками. В машине были лица цыганской или кавказской национальности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.362 (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.

 
Теги: Могилев
 
 
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После убийства сотрудника ГАИ милиция массово задерживала мужчин-цыган в Могилеве, пишет "Наша нива".
 
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