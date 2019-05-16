Источник материала: Интерфакс

Белоруска Виктория Азаренко сыграет в четвертьфинале престижного теннисного турнира в Риме. Свой матч экс-первая ракетка мира проведет в пятницу, 17 мая.



Соперницей Азаренко станет седьмая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии. Начало поединка планируется в 15.30 по белорусскому времени.

Отметим, что турнир в Риме считается одним из самых престижных теннисных турниров Европы. Призовой фонд турнира составляет $3 млн.

Успешно выступает Азаренко и в парном разряде данного турнира. Вместе с австралийкой Эшли Барти она преодолела стадию 1/16 финала и готовится к матчу 1/8 финала против Се Шувей из Тайваня и Барборы Стрыцовой из Чехии.



