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Азаренко сыграет с Плишковой за выход в полуфинал "3-миллионого" турнира
Источник материала: Интерфакс
Белоруска Виктория Азаренко сыграет в четвертьфинале престижного теннисного турнира в Риме. Свой матч экс-первая ракетка мира проведет в пятницу, 17 мая.
Отметим, что турнир в Риме считается одним из самых престижных теннисных турниров Европы. Призовой фонд турнира составляет $3 млн.
Успешно выступает Азаренко и в парном разряде данного турнира. Вместе с австралийкой Эшли Барти она преодолела стадию 1/16 финала и готовится к матчу 1/8 финала против Се Шувей из Тайваня и Барборы Стрыцовой из Чехии.
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Белоруска Виктория Азаренко сыграет в четвертьфинале престижного теннисного турнира в Риме. Свой матч экс-первая ракетка мира проведет в пятницу, 17 мая....
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