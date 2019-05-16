Сколько стоил последний сезон «Игры Престолов»? Только цифры

Источник материала: Tut.by

Последний сезон сериала «Игра Престолов» оказался самым коротким и самым дорогим. Цифры приводит ТАСС.





На финальный сезон телевизионная сеть HBO выделила внушительный бюджет: каждая серия стоила 15 миллионов долларов, а в общей сложности на съемки потратили около 90−100 миллионов. Для сравнения: эпизоды первого сезона стоили почти втрое меньше — по 6 миллионов долларов каждый и 60 миллионов долларов все вместе.

Во втором сезоне, как рассказывали создатели, им удалось получить дополнительные 2 миллиона долларов на масштабную битву у Черноводной (попытка Станниса Баратеона захватить Королевскую Гавань) в предпоследней серии. СМИ подсчитали, телеканал потратил на создание сериала около 500 миллионов долларов.

К последнему сезону побили рекорды и гонорары актеров. Так, Кит Харингтон (играет Джона Сноу), Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Питер Динклейдж, Лена Хиди и Николай Костер-Вальдау (сиблинги Тирион, Серсея и Джейме Ланнистеры соответственно) еще в 2014 году получали по 300 тысяч долларов за эпизод. Под конец сериала актеры убедили руководство увеличить им выплаты до 500 тысяч долларов, а в восьмом сезоне, по данным The Hollywood Reporter , они превысили 1 миллион долларов.

У исполнительниц ролей Арьи и Сансы Старк — Мэйси Ульямс и Софи Тернер заработок меньше: они стартовали со 150 тысяч долларов за серию и доросли до 210 тысяч долларов.

Интересно, что восьмой сезон «Игры престолов» поставил своеобразный рекорд по тратам на рекламу. Маркетинговый бюджет последнего сезона составил 20 миллионов долларов.

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