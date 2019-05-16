В Верхнедвинске награждены победители районного смотра-конкурса по благоустройству

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

На совместном заседании районного исполнительного комитета и президиума районного Совета депутатов рассмотрен вопрос о мероприятиях по благоустройству сельских населённых пунктов района в 2019 году и награждены победители районного смотра-конкурса по благоустройству за 2018 год.

На заседании отмечалось, что вопросы благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов района всегда в центре внимания власти — регулярно рассматриваются на заседаниях президиума и сессиях районного и сельских Советов депутатов, районного и сельских исполнительных комитетов. Ежегодно утверждаются планы мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий, координацию работ по выполнению которых осуществляет районный штаб.

Органами власти, контролирующими службами принимаются организационные и практические меры по наведению надлежащего порядка на земле и благоустройству населенных пунктов, в том числе на участках, прилегающих к автомобильным и железным дорогам, землях лесного фонда.

Заместитель председателя райисполкома С.П. Валкович проинформировал, что благодаря общим усилиям запланированные в 2018 году объемы работ по всем 80 мероприятиям выполнены. Для верхнедвинцев прошедший год стал знаковым в наведении порядка и благоустройстве — проведение областных «Дожинок» позволило не только использовать немалые инвестиции и осуществить большой объём работ, но и внести свой значительный вклад в общее дело.

Распоряжением председателя райисполкома были созданы мобильные группы, которыми обследованы 475 домовладений в райцентре и сотни – в 14 сельских населенных пунктах. В ходе подворного обхода вместе с хозяевами определяли, что необходимо сделать для наведения порядка, какие меры будут предприняты, в какой помощи домовладельцы нуждаются, разъяснены возможности кредитования.

В основном, люди с пониманием отнеслись к необходимости благоустроить свои усадьбы и взялись за дело. К работе по благоустройству частных подворий пожилых граждан привлекались организации, где работали ветераны.

В ходе подготовки к фестивалю осуществлена реконструкция центральной части города Верхнедвинска площадь «Юбилейная», городской сквер, набережная общей стоимостью более 1 843 790 рублей. Украшением площади стали Фонтан желаний и памятный Знак городу, изготовленный за счет средств субботника. На набережной с помощью спонсоров установлен Поклонный крест и малая архитектурная форма Якорь. В сквере у памятника героям Отечественной войны 1812 года установлены стилизованные пушки, подаренные новополочанами, за счет средств субботника обустроена Аллея героев.

Значительно преобразился центральный въезд в город за счет реконструкции въездной стелы «Верхнедвинск», расширения и обустройства зоны отдыха «Лесная сказка».

В микрорайоне благоустроена набережная пруда и расширена детская площадка, реконструированы хоккейная коробка и площадка с искусственным покрытием для мини-футбола.

Преображены крыши и фасады зданий, установлены многочисленные малые архитектурные формы и цветочные композиции.

Важными объектами «Дожинок» стали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, 12-квартирного жилого дома по ул. Ленинградской, магазина «Евроопт» по ул. Кобзуна с благоустройством прилегающих территорий.

Выполнен капитальный ремонт улиц Советская, Октябрьская, Первомайская и текущий ремонт 14 улиц города. Произведен капитальный ремонт 22 многоквартирных жилых домов и текущий ремонт 22 блокированных жилых домов. На обустройство придомовых территорий затрачено 69 400 рублей, появились 3 новые и отремонтировано 11 детских игровых площадок.

Проведен капитальный ремонт участка автодороги Р-20 общей стоимостью 1 800 000 рублей, текущий ремонт 5 участков автодороги Р-20 протяженностью 12 км общей стоимостью 597 000 рублей.

Ход выполнения районного плана по благоустройству и наведению порядка регулярно освещается на страницах районной газеты, печатаются аналитические материалы, острые критические публикации, называются конкретные адреса бесхозяйственности. Пропагандируются передовой опыт благоустройства, образцового содержания личных усадеб, высокая культура быта.

Как отметил председатель райисполкома И.И. Маркович, сделано многое, но впереди не менее напряженная работа. В деле благоустройства нет предела совершенству, мы обязаны постоянно заботиться о земле, где живём и растим детей, стремиться сделать её наиболее комфортной и ухоженной. Особое внимание в 2019 году в связи с проведением Европейских Игр и юбилейной встречи на Кургане Дружбы будет уделено состоянию автодорог и прилегающих к ним территорий населённых пунктов, лесного фонда и земель, придорожных объектов, знаков, удалению мусора и грамотной работе с отходами. Продолжится работа по выявлению и определению дальнейшей судьбы пустующих и ветхих домов.

Витебским облисполкомом и областным Советом депутатов району на 2019 год доведены 37 мероприятий, наиболее значимыми из которых являются установка 21 малой архитектурной формы, посадка 2000 деревьев, 800 кустарников, удаление 267 опасных деревьев, борьба с борщевиком Сосновского на площади 43,3 гектара.

В год 75-летия освобождения Беларуси приоритетным является также поддержание в надлежащем состоянии мест боевой и воинской славы. Ежегодно приводятся в порядок территории всех 279 памятников Великой Отечественной войны, за что особой благодарности заслуживают коллективы шефствующих организаций.

И в целом ощутимую помощь в вопросах благоустройства, наведения порядка на земле оказывают организации, расположенные на территории района и ОАО «Нафтан» г. Новополоцка. За 163 сельскими населенными пунктами закреплены 198 шефствующих организаций, которыми оказывается существенная помощь в благоустройстве.

На протяжении семи последних лет районным Советом депутатов и районным исполнительным комитетом подводятся итоги районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий. На заседании названы победители конкурса в 2018 году – в торжественной обстановке им вручены заслуженные награды.

Победителями районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий Верхнедвинского района в 2018 году признаны:

В номинации «Лучшее предприятие, учреждение, организация по благоустройству и озеленению территории»:

первое место — Верхнедвинский район газоснабжения филиала ПУ «Полоцкгаз» УП «Витебскоблгаз» (директор А.Г.Молоток);

второе место — ГУО «Дёрновичская детский сад-базовая школа Верхнедвинского района» (директор Ж.А. Волынец);

В номинации «Лучший сельсовет по благоустройству и озеленению территорий»:

первое место — Шайтеровский сельский Совет депутатов (председатель – Т.А. Разумная);

В номинации «Лучший населенный пункт по благоустройству и озеленению территорий»:

первое место — агрогородок Шайтерово (председатель Шайтеровского сельского Совета депутатов Т.А. Разумная);

В номинации «Лучший объект по благоустройству и озеленению территории»:

первое место — ремонтные мастерские УПП «Ужица-Агро» (директор А.В. Гарбуль);

В номинации «Лучшая придомовая территория в сельских населенных пунктах Верхне-двинского района»:

первое место — Бутырина Алина Яковлевна и Бутырин Леонид Михайлович, д. Княжицы, ул. Панская, д. 15;

второе место — Мороз Анна Петровна и Мороз Михаил Иванович, д. Дубровы, ул. Зеленая д. 1;

третье место — Зараковская Нина Николаевна и Зараковский Назьян Викентьевич, аг. Бигосово, ул. Строителей, д. 2.

Победителям смотра-конкурса вручены дипломы I, II, III степеней и денежные премии.