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Белорусская таможня получила от Китая новый арсенал технических средств

17.05.2019 14:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская таможня получила от Китая новый арсенал технических средств
ГТК

В транспортно-логистическом центре «Минск-Белтаможсервис 2» состоялась торжественная церемония получения технико-экономической помощи белорусской таможне от Правительства Китайской Народной Республики.

Белорусская таможня получила от Китая новый арсенал технических средств В ПТО «Великий камень» с начала года оформлено 4,2 тыс. партий товаров

В мероприятии приняли участие руководство и представители Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь, центра по международному технико-экономическому обмену Министерства коммерции Китайской Народной Республики и посольства Китайской Народной Республики в Беларуси.

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, арсенал технических средств контроля белорусской таможни пополнился еще одним мобильным инспекционно-досмотровым комплексом, девятью системами инспекции багажа с функцией автоматического определения наркотических и взрывчатых веществ, 39 детекторами обнаружения следов наркотических и взрывчатых веществ производства китайской компании «Nuctech».

С помощью нового ИДК, который позволяет осуществлять таможенный контроль товаров без необходимости вскрытия транспортных средств и повреждения упаковки, будет возможно просканировать 20-25 автомобилей в час, в нем будут оборудованы места для оператора и аналитика. Раскрывая вопрос безопасности ИДК, необходимо отметить, что процедура сканирования не представляет угрозы для жизни и здоровья людей, а также безвредна для сканированных транспортных средств и товаров, что подтверждено технической документацией и санитарно-эпидемиологическими исследованиями.

Белорусская таможня получила от Китая новый арсенал технических средств
 

Обязательства по срокам поставки оборудования в Беларусь, которое в ближайшие дни будет установлено в белорусских пунктах пропуска, выполнены сторонами в полном объеме. Такая поставка технических средств таможенного контроля имеет большое значение для республики, тем более в рамках подготовки и проведения престижного международного спортивного мероприятия в нашей стране – II Европейских игр.

Белорусская таможня уже результативно применяет два инспекционно-досмотровых комплекса производства компании «Nuctech» – стационарный и железнодорожный. В среднем ежегодно с их помощью сканируется порядка 40 тысяч грузовых автомобилей и 150 тысяч железнодорожных вагонов, что существенно ускоряет процесс таможенного контроля, сокращает временные и соответственно финансовые затраты законопослушных субъектов хозяйствования. С их использованием в 2018 году белорусскими таможенниками выявлено около 1500 административных правонарушений. Также в Национальном аэропорту «Минск» функционирует предоставленный китайской стороной настольный детектор обнаружения следов наркотических и взрывчатых веществ.

 
Теги: Минск
 
 
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Арсенал технических средств таможенного контроля белорусской таможни пополнился 49 средствами, в том числе еще одним мобильным ИДК.
 
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