Звезды и аутсайдеры. Стильные успехи и промахи финалистов «Евровидения-2019»

Источник материала: Tut.by

Вчера в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Финальное шоу состоится 18 мая — за зрительские голоса будут бороться 26 участников.

Редакция LADY.TUT.BY попросила стилиста, специалиста по стратегическому имиджу Екатерину Гордееву рассказать, какие сценические образы выбрали финалисты.



Фото: архив Екатерины Гордеевой

— Долгие годы отличительной чертой "Евровидения" была красивая картинка. Продюсеры понимали: для победы мало быть хорошим исполнителем. В погоне за зрительскими голосами участники разрабатывали сложные номера, шили замысловатые костюмы, придумывали классные спецэффекты. Битва декораций привела к тому, что артисты терялись в стразах и мишуре, а их песни часто уходили на второй план.

Поэтому неудивительно, что последние два года в топ зрительских симпатий выходили простые до зубной боли номера. Выделяться скромностью — вот тренд последних лет конкурса.

Вспомните выступление победителя "Евровидения-2017" Салвадора Собрала: один на сцене, в скромном костюме — чем не отличная отстройка от конкурентов?

Вероятно, многие участники этого года решили повторить успех португальского певца и отказались от ярких костюмов. В итоге оба полуфинала выглядели как репетиция, а интересные образы можно пересчитать по пальцам.

Но обо всем по порядку: самые удачные и провальные образы "Евровидения" — в моей подборке.

Словения



Фото: Reuters

Представители Словении Зала Краль и Гашпер Шантл сделали ставку на минимализм и вышли на сцену в белых брюках и свитерах. Рано говорить, пришелся ли образ по вкусу зрителям, но уже сейчас ясно одно: ребята здорово сэкономили бюджет. Дуэт из Словении не только выбрал скромную одежду, но также отказался от макияжа и вычурных причесок.

Россия



Фото: Reuters

Как и предыдущие участники, Сергей Лазарев выбрал для выступления белый тотал-лук. Но в отличие от словенцев, костюм Лазарева смотрелся более выигрышно. Он выгодно подчеркивал спортивную фигуру певца и выделял его на черном фоне экранов-зеркал.

Греция



Фото: Reuters

Представителем Греции на "Евровидении-2019" стала Екатерина Дуска. Девушка вышла на сцену в розовом комбинезоне, щедро украшенном рюшами. Эффекта «вау» не получилось.

Выбор стилистов смело можно назвать провальным. Костюм не только превращает гречанку в свинку-копилку, но и абсолютно не вяжется с её глубоким, взрослым голосом.

Эстония



Фото: Reuters

Виктор Крон — еще один исполнитель, забывший о важности сценического костюма. Для выступления на песенном конкурсе эстонец выбрал повседневный look: кожаную куртку, брюки с низкой посадкой и светлую рубашку.

Стоит отметить, что этот комплект не подходит певцу не только по формату. Он откровенно портит пропорцию фигуры артиста: мешковатые брюки визуально укорачивают ноги и делают бедра значительно шире.

Австралия



Фото: Reuters

Образ австралийки Кейт Миллер-Хайдке стал одним из самых интересных на "Евровидении-2019". Ее костюм смотрится волшебно, хоть он и не лишен некоторой театральности.

Светлое платье, расшитое мелкими кристаллами, и изящная корона — обязательные атрибуты сказочной царевны. Стоит отметить режиссуру номера и то, как здорово наряд поддержал иллюзию полета.

Молдова



Фото: Reuters

Еще один образ принцессы продемонстрировала певица Анна Одобеску. По-видимому, фея-крестная молдаванки поскупилась на наряд и подарила ей платье, больше подходящее для похода в загс, чем для выступления на сцене "Евровидения".

Литва



Фото: Reuters

Сладкоголосый исполнитель Юриус появился на сцене в чёрной майке и джинсах. Вероятно, литовская команда сделала ставку на обаяние певца. Но чуда не случилось и хорошей песне не хватило визуального ряда. Улыбчивый Юриус терялся на огромной темной сцене.

Кипр



Фото: Reuters

Киприотке Тамте удалось произвести настоящий фурор: певица эпатировала публику ярким сексуальным образом. Для выступления она выбрала высокие черные ботфорты, куртку, перчатки из лаковой кожи и прозрачное боди, украшенное хрустальными лепестками.

Выглядел наряд ну очень эффектно! Особенно круто костюм смотрится в движении: под светом софитов лепестки переливаются, создавая эффект «мокрого» наряда.

Голландия



Фото: Reuters

К концу второго полуфинала стало ясно, что букмекеры прочат победу именно этому исполнителю. Образ Дункана Лоуренса чем-то напоминает стиль солиста Maroon 5 Адама Левина.

Прическа, легкая щетина, куртка-жакет из мягкой ткани и томный взгляд на камеру пришлись по вкусу зрителям. В итоге — заслуженное место в финале.

Беларусь



Фото: Reuters

Стиль артистки напоминает микс Бейонсе и Бритни Спирс. У первой девушка позаимствовала силуэт: топ, облегающие шорты и ботфорты. От второй — бело-розовую гамму. В целом, получился озорной инфантильный образ, который неплохо ложится в режиссуру номера.

Я сознательно не отношу Зену ни к стилягам, ни к аутсайдерам. Все-таки шестнадцатилетняя девочка сегодня представит нашу страну, а для этого нужно обладать определенным мужеством. Можно долго спорить, были ли на роль участника от Беларуси более достойные варианты, но Зена сейчас в Тель-Авиве и нам не остается ничего, кроме как болеть и гордиться.

Пока букмекеры гадают, кому же достанутся лавры победителя, страны-участницы замерли в ожидании развязки.