ТВ-проект «Наш ремонт». Детская для Сони: как мы меняли окно

Источник материала: Аргументы и факты

Проект не о «переделке» крутых особняков и двухсотметровых квартир, а о ремонте обычных кухонь, спален и детских в городских многоэтажках. Вы будете удивлены, как можно изменить комнату, используя доступные материалы, которые без проблем можно купить в наших магазинах. Зрителям можно взять на вооружение много интересных идей и полезных советов. А эмоции героев программы никого не оставят равнодушным.

Семья, которой посчастливилось попасть в первый выпуск проекта, проживает в трехкомнатной квартире. Это Александр, его жена Алиса, их дочка Соня и теща Галина Александровна. Все взрослые члены этой дружной семьи давно хотели сделать полноценную детскую комнату, но никак не могли договориться.





Но главная героиня первой передачи – трехлетняя Соня. Очаровательная девочка с ямочками на пухлых щечках обожает динозавров и мечтает о новой детской комнате, своем первом отдельном маленьком мире.

Пока дизайнеры проекта устраивают «мозговой штурм», компания «Окна Панорама» меняет окна ПВХ .

Что мы имеем? Маленькая комната в доме, построенном лет 50 назад. Окна выходят на север. Комната с балконом, что еще больше затемняет помещение. А ведь это будущая детская. Хочется добавить света, простора и тепла! Что мы и сделаем!





А помогут нам в этом окна серии «Альбиносы». Это совершенно белоснежные окна, в которых нет ни одного черного элемента. Они визуально увеличивают помещение и делают его более светлым. Чтобы получить полное представление об «Альбиносах», мы не будем долго рассказывать, мы покажем:





Основное отличие таких окон от «стандартных» заключается в двух элементах. Вместо алюминиевой дистанционной рамки мы использовали пластиковую, белоснежную. Привычную черную уплотнительную резинку из синтетического каучука мы заменили на белую силиконовую.





Но красота и белизна - это не единственные преимущества «Альбиносов». Ведь пластиковая дистанционная рамка намного теплее алюминиевой. А силикон в меньшей мере подвластен воздействиям температур и долго сохраняет свои первоначальные свойства. Такое окно дольше и лучше будет служить своим хозяевам, и комната маленькой Сони всегда будет теплой и красивой.

Приступаем к демонтажу старого изделия. Это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить кладку.





Очищаем оконный проем и приступаем к монтажу. Пластиковые окна наши специалисты устанавливают строго в соответствии с ГОСТ. Используются только профессиональные монтажные материалы. «Окна Панорама» дает гарантию 10 лет на окна серии «Альбиносы» и их монтаж.





Два часа работы и все готово. Благодаря толстому пластиковому профилю с прочномым армированием мы изготовили балконную дверь со сплошным стеклом «в пол», без перемычек и глухих непрозрачным элементов. Это отвечает нашим целям – сделать комнату светлее и красивее.





Теперь самое время приступить к работе дизайнерам и строительной бригаде. Семья главной героини Сони с нетерпением ждёт возвращения домой: родители и бабушка гадают, как и что, волнуются. Переживают и радуются одновременно.





Кропотливый труд всей команды проекта «Наш Ремонт» дал поразительные результаты.

В маленькой комнате стало много дневного света: белоснежное окно серии «Альбиносы» за прозрачными занавесками, светлые оттенки в интерьере. После ремонта в комнате нашлось место и для игровой зоны и для рабочего стола. Вдоль стены разместилась двухуровневая кровать, так как родители Сони мечтают о появлении братика или сестрички для своей дочки. И везде много-много динозавров.





Ну а теперь обещанные эмоции. Соня, пока не поняла, куда попала. Она не может осознать, что вся эта красота теперь ее дом, ее мир, где она будет жить и расти. Зато все поняли ее родители.

Мы желаем счастья и здоровья этой дружной семье, уюта и тепла в их обновленном доме!









В комнату Сони мы установили окно серии «Альбиносы» следующей комплектации:

· Немецкий профиль Rehau Grazio, толщина 70 мм, 5 воздушных камер.

За профилем легко ухаживать, он не желтеет со временем, не трескается и надолго сохраняет свой первоначальный внешний вид. Толщина профиля и количество воздушных камер гарантируют повышенные теплозащитные характеристики окна.

· Немецкая фурнитура Siegenia.

Фурнитура изготовлена из цельнолитого метала, отличается надежностью и длительным сроком эксплуатации. Рассчитана на большое количество циклов открывания-закрывания.

Предусмотрен механизм микропроветривания, что позволяет обеспечивать постоянный приток свежего воздуха в комнату ребенка.

· Двухкамерный мультифункциональный стеклопакет с аргоном.

Использование энергосберегающего и мультифункционального стекол позволят сохранить комфортный микроклимат в детской круглый год. Зимой тепло от отопительных приборов будет сохраняться в детской, а летом стекло защитит от жаркого солнца, пропуская естественный солнечный свет.

Хотите такое окно как у Сони? Звоните – мы сделаем!

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