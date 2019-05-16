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Румас поедет в Москву на встречу с Медведевым
17.05.2019 15:14 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Премьер-министр Сергей Румас проведет встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на следующей неделе в Москве.
Об этом сообщили
«На следующей неделе запланирован рабочий визит Сергея Румаса в Москву для переговоров с российским коллегой», — сообщили в пресс-службе.
На встрече будут обсуждаться вопросы белорусско-российского сотрудничества. Как сообщали ранее в правительстве РФ, будет рассматриваться нефтяная проблематика.
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Премьер-министр Сергей Румас проведет встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на следующей неделе в Москве.
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