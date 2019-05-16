Румас поедет в Москву на встречу с Медведевым

Источник материала: Ежедневник





Премьер-министр Сергей Румас проведет встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на следующей неделе в Москве.

Об этом сообщили БелТА в пресс-службе правительства.

«На следующей неделе запланирован рабочий визит Сергея Румаса в Москву для переговоров с российским коллегой», — сообщили в пресс-службе.

На встрече будут обсуждаться вопросы белорусско-российского сотрудничества. Как сообщали ранее в правительстве РФ, будет рассматриваться нефтяная проблематика.





