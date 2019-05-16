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Льготные кредиты на жилье, досрочная пенсия, пособие к отпуску. Чем зазывают на работу в МВД

17.05.2019 15:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Льготный кредит на строительство жилья под 5% годовых, компенсация за съемную квартиру, льготная пенсия в 48 лет при нужной выслуге лет, пособие в два оклада к отпуску. Это немногие из бонусов, которыми белорусов привлекают на работу в МВД. FINANCE.TUT.BY посмотрел актуальные вакансии в подразделения этого ведомства, какие зарплаты обещают соискателям и какие требования для выставляют.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В Минске в УВД администрации Центрального района ищут милиционера-водителя. Специалисту готовы платить от 900 рублей. Из бонусов — общежитие, компенсация за съемное жилье, льготный кредит на строительство жилья, 100% оплата больничных, льготная пенсия в 48 лет (при выслуге на службе от 20 лет) и пособие к отпуску в размере 2-х окладов денежного содержания (предусмотрена выплата денежного довольствия при уходе в отпуск, а после возвращения из него — выплата полной зарплаты).

В отдел ГАИ УВД администрации Фрунзенского района Минска требуется инспектор ДПС. Зарплату обещают от 800 до 950 рублей на руки. Из требований — высшее или среднее специальное образование, годность к воинской службе, отсутствие привлечения к уголовной ответственности к административной — не больше 5 раз), «наличие личных и деловых качеств, позволяющих выполнять возложенные на сотрудников органов внутренних дел обязанности».

Милиционеру патрульно-постовой службы милиции, который будет заниматься охраной общественного порядка в Национальном аэропорту Минск, готовы платить от 700 рублей. Доставка на службу служебным транспортом, график работы день-ночь по 12 часов, два выходных. Отпуск от 30 суток (с возможностью разделить на две части).

В ГУВД Мингорисполкома требуется милиционер. График службы: 2 дня по 12 часов — 2 выходных. Средняя зарплата — от 850 рублей в месяц, предусмотрены премии по результатам службы. Нуждающимся в улучшении жилищных условий обещают льготные кредиты для строительства сроком от 5 лет под 5% годовых. «Приоритет для иногородних и проживающих в сельской местности», — говорится в тексте вакансии.

Милиционеру в отдел департамента охраны МВД в Ленинский район Минска готовы платить от 1000 рублей на руки. Из бонусов — отличный тренажерный и борцовский зал, стабильная зарплата, оплата переработки, квартальное премирование, премия за выявленные и раскрытые преступления, доплаты за призовые места в служебных и спортивных соревнованиях. Работникам и их семьям обещают бесплатное медобслуживание в организациях здравоохранения органов внутренних дел. Детям сотрудникам гарантируют предоставить место в дошкольных учреждениях образования в течение трех месяцев после обращения.

В управление департамента охраны МВД по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств нужен младший инспектор охраны на зарплату от 900 до 1200 рублей на руки. Предусмотрена обязательная первоначальная подготовка на 3,5 месяца в Центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов департамента охраны. На время обучения обещают выплачивать зарплату. График работы посменный 12 часов, отпуск — от 30 до 45 суток.

Инспектору ДПС ГАИ в Октябрьское РУВД Минска готовы платить от 1000 до 1100 рублей на руки.

Для сравнения: в марте прошлого года искали инспектора ДПС ГАИ на зарплату
от 900 до 1 500 рублей на руки, а в начале 2013-го — от 500 рублей (сумму указана с учетом деноминации).

Напомним, в январе-декабре 2017 года средняя зарплата в Беларуси составила 815,2 рубля, в том числе в декабре — 995,3 рубля. Но с учетом военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, СК, работников органов финансовых расследований и гражданского персонала средние заработки по стране в январе-декабре 2017 года выросли до 821,7 рубля, а в декабре 2017 года — до 1013,5 рубля. Данные за 2018 год еще не обнародованы. 

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Теги: Минск
 
 
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