18 мая под Лидой пройдет первый белорусский фестиваль Mercedes: программа и десятка участников

Источник материала: Lida.Info





В ближайшую субботу, 18 мая, состоится первый в Беларуси фестиваль Mercedes. Событие пройдет в 100 километрах от Гродно — в поселке Тарново вблизи Лиды.

В выставочной зоне разместятся 40 автомобилей, прошедших отбор организаторов. Остальные будут расставлены на ближайших площадках. Уже опубликована программа фестиваля, также показали первую десятку участников.

Программа:

14.00-15.00 — официальное открытие фестиваля BENZPARTY2019

15.00-16.00 — Посвященный открытию концерт

16.00-16.15 — Умелые руки (для автоклубов)

16.30-17.00 — Боулинг для мальчишек и девчонок

17.00-17.15 — Конкурс на лучший автозвук

17.15-17.30 — Мировые хиты от Алексея Саболевского

17.30-18.00 — Конкурс «Громкий Рык»

18.00-18.15 — Конкурс «Спорт Сила»

18.15-18.30 — Конкурс «Мистер Мерседес»

18.30-19.15 — Концертная программа

19.15-19.30 — Конкурс «Прыг Скок»

19.30-20.00 — Алексей Саболевский

20.00-20.30 — Поедание арбузов

20.30-21.00 — Подведение итогов, выбор Мисс BENZPARTY2019

21.00-03.00 — OPEN AIR Dj Peter Parsley

24.00 — Фаер-шоу.

Первая десятка участников









































О своем желании принять участие уже сообщили клубы Mercedes из Гомеля, Могилева, Минска, Сморгони, Гродно и, конечно, Лиды, сообщает autogrodno.by .