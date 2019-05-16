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18 мая под Лидой пройдет первый белорусский фестиваль Mercedes: программа и десятка участников
Источник материала: Lida.Info
В ближайшую субботу, 18 мая,
В выставочной зоне разместятся 40 автомобилей, прошедших отбор организаторов. Остальные будут расставлены на ближайших площадках. Уже опубликована программа фестиваля, также показали первую десятку участников.
Программа:
Первая десятка участников
О своем желании принять участие уже сообщили клубы Mercedes из Гомеля, Могилева, Минска, Сморгони, Гродно и, конечно, Лиды, сообщает
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В ближайшую субботу, 18 мая, состоится первый в Беларуси фестиваль Mercedes. Событие пройдет в 100 километрах от Гродно — в поселке Тарново вблизи Лиды. В выставочной зоне...
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