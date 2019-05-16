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18 мая под Лидой пройдет первый белорусский фестиваль Mercedes: программа и десятка участников

17.05.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

18 мая под Лидой пройдет первый белорусский фестиваль Mercedes: программа и десятка участников

В ближайшую субботу, 18 мая, состоится первый в Беларуси фестиваль Mercedes. Событие пройдет в 100 километрах от Гродно — в поселке Тарново вблизи Лиды.

В выставочной зоне разместятся 40 автомобилей, прошедших отбор организаторов. Остальные будут расставлены на ближайших площадках. Уже опубликована программа фестиваля, также показали первую десятку участников.

Программа:

  • 14.00-15.00 — официальное открытие фестиваля BENZPARTY2019
  • 15.00-16.00 — Посвященный открытию концерт
  • 16.00-16.15 — Умелые руки (для автоклубов)
  • 16.30-17.00 — Боулинг для мальчишек и девчонок
  • 17.00-17.15 — Конкурс на лучший автозвук
  • 17.15-17.30 — Мировые хиты от Алексея Саболевского
  • 17.30-18.00 — Конкурс «Громкий Рык»
  • 18.00-18.15 — Конкурс «Спорт Сила»
  • 18.15-18.30 — Конкурс «Мистер Мерседес»
  • 18.30-19.15 — Концертная программа
  • 19.15-19.30 — Конкурс «Прыг Скок»
  • 19.30-20.00 — Алексей Саболевский
  • 20.00-20.30 — Поедание арбузов
  • 20.30-21.00 — Подведение итогов, выбор Мисс BENZPARTY2019
  • 21.00-03.00 — OPEN AIR Dj Peter Parsley
  • 24.00 — Фаер-шоу.

Первая десятка участников

18 мая под Лидой пройдет первый белорусский фестиваль Mercedes: программа и десятка участников

18 мая под Лидой пройдет первый белорусский фестиваль Mercedes: программа и десятка участников

18 мая под Лидой пройдет первый белорусский фестиваль Mercedes: программа и десятка участников

18 мая под Лидой пройдет первый белорусский фестиваль Mercedes: программа и десятка участников

18 мая под Лидой пройдет первый белорусский фестиваль Mercedes: программа и десятка участников

18 мая под Лидой пройдет первый белорусский фестиваль Mercedes: программа и десятка участников

18 мая под Лидой пройдет первый белорусский фестиваль Mercedes: программа и десятка участников

18 мая под Лидой пройдет первый белорусский фестиваль Mercedes: программа и десятка участников

18 мая под Лидой пройдет первый белорусский фестиваль Mercedes: программа и десятка участников

18 мая под Лидой пройдет первый белорусский фестиваль Mercedes: программа и десятка участников

О своем желании принять участие уже сообщили клубы Mercedes из Гомеля, Могилева, Минска, Сморгони, Гродно и, конечно, Лиды, сообщает autogrodno.by.

Узнать больше можно в группе vk.com/benzparty2019.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В ближайшую субботу, 18 мая, состоится первый в Беларуси фестиваль Mercedes. Событие пройдет в 100 километрах от Гродно — в поселке Тарново вблизи Лиды. В выставочной зоне...
 

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