ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидские пограничники задержали двух мужчин, которые собирались переправить в Литву более 60 тыс. пачек сигарет

17.05.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

Лидские пограничники задержали двух мужчин, которые собирались переправить в Литву более 60 тыс. пачек сигарет

16 мая около часа ночи лидскими пограничниками в районе населенного пункта Гутишки в непосредственной близости от белорусско-литовской границы были задержаны двое граждан Беларуси, которые попытались скрыться.

Во время осмотра близлежащей территории выявлены многочисленные схроны с табачными изделиями. В общей сложности изъято 122 короба, всего – 61 тысяча пачек сигарет. По данному факту были проинформированы литовские пограничники.

В отношении задержанных начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение границы), ст. 23.30 ч.1 (нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Табачные изделия переданы сотрудникам таможни и органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства, сообщает Госпогранкомитет.

Лидские пограничники задержали двух мужчин, которые собирались переправить в Литву более 60 тыс. пачек сигарет

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 мая около часа ночи лидскими пограничниками в районе населенного пункта Гутишки в непосредственной близости от белорусско-литовской границы были задержаны...
 

Новости дня
Новости разные
 
ГАИ проведет массированную отработку трассы Р23 в Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика