Лидские пограничники задержали двух мужчин, которые собирались переправить в Литву более 60 тыс. пачек сигарет

Источник материала: Lida.Info





16 мая около часа ночи лидскими пограничниками в районе населенного пункта Гутишки в непосредственной близости от белорусско-литовской границы были задержаны двое граждан Беларуси, которые попытались скрыться.

Во время осмотра близлежащей территории выявлены многочисленные схроны с табачными изделиями. В общей сложности изъято 122 короба, всего – 61 тысяча пачек сигарет. По данному факту были проинформированы литовские пограничники.

В отношении задержанных начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение границы), ст. 23.30 ч.1 (нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Табачные изделия переданы сотрудникам таможни и органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства, сообщает Госпогранкомитет .



