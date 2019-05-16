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Свободных билетов все меньше!

17.05.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

До старта ІІ Европейских игр осталось чуть больше месяца. Еще в апреле организаторы сообщали: продажи идут бодро, свободных мест все меньше и меньше. Поэтому любителям спорта и зрелищ, которые до сих пор не приобрели билеты, следует поторопиться.

Свободных билетов все меньше!

Их можно приобрести в точках продаж партнерской сети Ticketpro либо на сайте minsk2019.ticketpro.by. На специальной странице в режиме онлайн можно выбрать дату, вид спорта и место на спортивной арене. При этом организаторы отмечают, что виртуальную версию билета можно обменять в пунктах продажи на красочную бумажную.

Отдельную билетную программу составили для болельщиков с ограниченными возможностями. Купить билет на специально подготовленные для этих целей места можно со значительной скидкой. При этом на входе в арену попросят удостоверение об инвалидности.

Стоимость билетов зависит от вида спорта и уровня соревновательной сессии. Но самых дешевых билетов — по 5—10 рублей — прямо сейчас найти уже очень трудно. Поэтому придется раскошелиться чуть больше. Уже точно известно, что финальные соревнования самых рейтинговых видов спорта соберут аншлаг: ни одного свободного билета на данный момент не осталось.

Не исключено, что определенное их количество еще может стать доступным после того, как с них будет снята бронь.

При этом каждый желающий все еще может стать частью красочного и масштабного шоу во время церемонии открытия и закрытия. Встреча главного спортивного праздника года потянет на 150—300 рублей. Проститься с ним будет вдвое дешевле — 70—150 рублей.

Дмитрий СУГОНЯЕВ

http://zviazda.by/ru/news/20190516/1558008674-svobodnyh-biletov-vse-menshe

 
 
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До старта ІІ Европейских игр осталось чуть больше месяца. Еще в апреле организаторы сообщали: продажи идут бодро, свободных мест все меньше и меньше....
 
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