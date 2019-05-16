Свободных билетов все меньше!

До старта ІІ Европейских игр осталось чуть больше месяца. Еще в апреле организаторы сообщали: продажи идут бодро, свободных мест все меньше и меньше. Поэтому любителям спорта и зрелищ, которые до сих пор не приобрели билеты, следует поторопиться.
Их можно приобрести в точках продаж партнерской сети Ticketpro либо на сайте
Отдельную билетную программу составили для болельщиков с ограниченными возможностями. Купить билет на специально подготовленные для этих целей места можно со значительной скидкой. При этом на входе в арену попросят удостоверение об инвалидности.
Стоимость билетов зависит от вида спорта и уровня соревновательной сессии. Но самых дешевых билетов — по 5—10 рублей — прямо сейчас найти уже очень трудно. Поэтому придется раскошелиться чуть больше. Уже точно известно, что финальные соревнования самых рейтинговых видов спорта соберут аншлаг: ни одного свободного билета на данный момент не осталось.
Не исключено, что определенное их количество еще может стать доступным после того, как с них будет снята бронь.
При этом каждый желающий все еще может стать частью красочного и масштабного шоу во время церемонии открытия и закрытия. Встреча главного спортивного праздника года потянет на 150—300 рублей. Проститься с ним будет вдвое дешевле — 70—150 рублей.
Дмитрий СУГОНЯЕВ